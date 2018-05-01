Блог на миллион долларов: как заработать состояние в интернете

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Блог на миллион долларов», в которой Наташа Кортни-Смит рассказывает, что нужно для того, чтобы запустить не только популярный, но и прибыльный блог. Своими советами c автором книги поделились многие известные блогеры — самые интересные истории успеха публикует Forbes Life.

Из автора фанфиков в миллионеры

Энди Вейер — бывший программист, который вел блог о космосе и науке. В своем блоге он начал писать историю о пилотируемом полете на Марс, за развитием которой беспрестанно следили тысячи фанатов. Потом он собрал свои записи из блога в электронную книгу, ею вскоре заинтересовалось издательство, а затем и Голливуд . Да, вы угадали, блог Энди лег в основу голливудского фильма «Марсианин» (за право на экранизацию Энди, по слухам, получил около полумиллиона).

Когда вы начинали вести блог в 2009 году, вы предполагали, что его будут читать?

До этого я десять лет делал веб-комиксы, писал рассказы, фанфики и другие истории с продолжением и приобрел постоянную аудиторию примерно 3000 человек. Поэтому я знал, что хотя бы кто-то будет его читать. Но я не подозревал, что он станет таким популярным. Я купил адрес andyweirauthor.com только после выхода печатной версии книги.

Какой у вас был план для этого блога?

У меня не было никакого плана. Писательство было всего лишь моим хобби. Когда аудитория начала расти и люди стали реагировать на мою историю, я пришел в восторг. Читатели присылали мне на почту свои замечания по поводу математических и научных ошибок в тексте. Но даже тогда я не предполагал, что меня ждет такой успех.

Как же блог, который создавался без плана, превратился в голливудский фильм?

Когда история была дописана, люди стали просить меня собрать ее в единый файл, который можно было бы читать не только в веб-браузере. Я так и сделал и выложил его на свой сайт. Затем другие посетители написали мне на почту, что тоже хотели бы прочитать такой вариант текста, но не очень разбираются в технике и не знают, как скачать файл из интернета и загрузить его в электронную книгу. Они попросили сделать версию для Kindle, которую можно было бы взять прямо с Amazon. Я выполнил и эту просьбу. И поставил минимальную цену, какую позволяет Amazon , — $0,99. На Amazon книгу купило больше людей, чем скачало бесплатно с моего сайта. Это привлекло внимание Джулиана Пэвии из Crown, части издательского конгломерата Random House. Он рассказал обо мне своему коллеге Дэвиду Фьюгейту, литературному агенту. Дэвид в итоге стал моим агентом, а Джулиан предложил мне контракт на выпуск книги. А потом все закрутилось, потому что 20th Century Fox предложили купить права на экранизацию на той же неделе.

Вы принимали какое-то участие в работе над фильмом?

По сути, моя главная задача свелась просто к пересчитыванию денег. Хотя мне все же прислали сценарий на одобрение. В итоге фильм получился очень близким к книге, поэтому я им доволен. Ну а я получил единовременную оплату — и все. Но после выхода фильма продажи книги взлетели, и я заработал больше денег, чем получил за права на экранизацию.

Как заработать даже на небольшом количестве читателей

Тридцатидевятилетняя Эрика Дэйвис, в прошлом редактор раздела моды в газете Sun, сейчас является гордой владелицей отмеченного наградами фэшн-блога «The Edited» («Отредактировано», the-edited.com) — прекрасного примера, как ориентированный на конкретную нишу блог может завоевать популярность, развлекая и информируя. «The Edited» существует уже четыре года, ежемесячно его просматривает 50 000 пользователей, а монетизирует его хозяйка с помощью спонсируемых постов, ссылок на сайты партнеров, сделок с брендами и сопутствующей подработки, в том числе консультирования брендов.

Что такое «The Edited»?

«The Edited» — это мой собственный взгляд на стиль, шопинг и многое другое, а его название — шутливая отсылка к тому факту, что в прошлом я была редактором раздела моды. Я начинала с того, что писала об одежде и моде и выкладывала свои посты на личных страницах в Facebook и Twitter.

Когда для вашего блога наступил поворотный момент?

Когда в нем появилась «я сама». Пока я была редактором, я всегда оставалась за кадром на модных фотосессиях и старалась, чтобы мои личные взгляды не слишком проявлялись в статьях, которые я писала. Когда я завела блог, то поначалу не выкладывала в нем никаких своих фотографий. Но друзья настаивали, чтобы я это делала, и я неохотно согласилась попробовать.

Я тут же заметила, как сильно возрос трафик и насколько живее стала реакция на мои посты.

Это меня страшно удивило. Помню, я тогда думала: «Кому вообще интересно смотреть на тридцатидевятилетнюю маму двоих детей, которая явно не влезает в сорок четвертый размер». Но оказалось, что очень многим. Мне кажется, моим читательницам как раз нравится то, что мне не 19 лет и моя фигура мало чем отличается от их собственных, но я могу подобрать такие наряды, о которых они, возможно, и не подумали бы.

Что вас больше всего удивило в блогинге?

То, что бренды готовы сотрудничать даже с теми, у кого не самый высокий трафик в нише. В мире куча блогов с бóльшим трафиком, чем у меня, но моя аудитория идеально подходит для тех брендов, что держат магазины на главных торговых улицах больших городов: именно такую одежду я, как правило, демонстрирую. Мой опыт фэшн-блогинга показал, что бренды предлагают сотрудничество, если веб-сайт красиво выглядит, у него активная, заинтересованная аудитория и эта аудитория совпадает с целевой группой, на которую они пытаются выйти. Моя аудитория прислушивается ко мне, поэтому, если я обращу ее внимание на какой-то продукт, он будет хорошо продаваться — а именно этого и хотят бренды.

Дадите совет начинающим блогерам?

Я считаю, что в сети найдется место всем, нужно только отыскать свою нишу и изюминку. Думаю, у меня это редакторский опыт — он убеждает людей в том, что я знаю, о чем говорю. Вместе с тем я не воспринимаю свой блог слишком серьезно и выгляжу как обычная женщина, поэтому остаюсь близкой своим читателям.

Как создать личный бренд

Кавалер ордена Британской империи Шаа Васмунд (ее блог можно найти по адресу: shaa.com) — успешная предпринимательница и автор двух бестселлеров: «Хватит строить планы, пора действовать» и «Делай меньше, получай больше». В 2015 году она выстроила свой личный бренд благодаря блогингу, социальным сетям и преподаванию в сфере предпринимательства. Она добилась поистине феноменальных результатов: продала 10 000 онлайн-курсов, что уже принесло ей более $1 миллиона, и обучила более 1000 человек на очных занятиях и мастер-классах. Не так давно она вошла в список 20 наиболее влиятельных предпринимателей Великобритании , составленный редакцией The Sunday Times . Она регулярно выступает в качестве приглашенного обозревателя новостей для Sky News , ведет колонку в Psychologies Magazine и летала на остров Некер по личному приглашению сэра Ричарда Брэнсона

Что такое личный бренд и почему он так важен?

Ваш личный бренд — это ваше все. Это ваш актив номер один. Большинство бизнес-идей можно скопировать, и, скорее всего, кто-то предлагает ровно те же услуги, что и вы, — так что единственным по-настоящему уникальным элементом являетесь вы сами. Мы все покупаем товары у тех брендов, к которым привязались, которые говорят на нашем языке, демонстрируют озабоченность тем, что волнует нас, и помогают нам чувствовать себя особенными. Настоящим личным брендам с качественной продукцией и верным подходом к клиентам не приходится уговаривать нас что-нибудь купить — мы сами выстраиваемся в очередь за их товаром.

Какую роль в формировании личного бренда играет блог?

Внешний вид сайта и его контент — это ваше окно в мир, поэтому не мне вам говорить, насколько это важно. Каждый день мне попадаются люди с жуткими сайтами, которые жалуются, что у них слишком мало клиентов, посетители их сайта ничего не покупают, а на маркетинг уходит слишком много…

Мой ответ всегда один: сайт недостаточно хорош и не справляется со своими задачами.

Я сама потратила кучу времени на переделку своего сайта и как-то даже умудрилась поменять три абсолютно разных варианта в течение полугода. Но в итоге это окупилось. Хотя, начинай я сейчас и имей какой-то стартовый капитал, я бы пустила его на то, чтобы сразу сделать хороший веб-сайт. Иначе ты создаешь о себе неверное впечатление и тратишь еще больше денег и времени, чтобы все исправить.

Веб-сайт должен представлять то, что вы делаете и каких взглядов придерживаетесь, а также предлагать эффективную «этичную взятку», чтобы убедить пользователей подписаться на вашу рассылку, вырастить для вас базу потенциальных клиентов и обеспечить подписчиков приятными бонусами, которые подтолкнули бы их к переходу в ряды постоянных покупателей. Но самое важное: вы должны сами искренне им гордиться! Не останавливайтесь на варианте, который считаете низкопробным и за который вам будет стыдно, — он подпортит впечатление от всех других ваших достижений.

Какие ваши действия больше всего способствовали укреплению вашего личного бренда и почему?

Написание собственной книги. Но я с самого начала поставила перед собой задачу написать не просто очередную книжонку, а бестселлер номер один. Я очень-очень четко это осознавала. Я вложила в нее все, что могла, потратила более $10 000 на уроки писательского мастерства от Тима Феррисса и выяснила, как именно самые успешные авторы мира продвигают свои книги и собирают гигантские цифровые аудитории вокруг того, что делают. Скажу прямо: на книгах невозможно заработать, но они хороши тем, что открывают перед вами новые возможности. Не издай я свои книги, я бы в жизни не получила такого внимания СМИ. Книги — это отличный способ укрепить личный бренд, заявить о себе как об эксперте, вызвать интерес у более широкой аудитории, распространить свои идеи и выйти на тот уровень, когда за свои услуги можно брать гораздо больше.

С чего нужно начинать?

Для начала задайте себе несколько вопросов:

За что вы боретесь, каковы ваши ценности?

Что вас очень раздражает или огорчает?

Примечание: скорее всего, вы заметите, что это нечто прямо противоположное вашим самым главным ценностям!

Чем вы увлекаетесь? Расскажите о своих интересах, поделитесь ими.

Чем бы вы могли быть по-настоящему полезны своим клиентам?

Каким именно родом деятельности вы хотите прославиться?

Конкретизируйте: пусть ваша продукция будет «лучшей безглютеновой выпечкой», а не просто «выпечкой», пусть вы сами будете «тренером по фитнесу для молодых мам», а не просто «тренером по фитнесу».

Как мне применить навыки, знания и опыт, которыми я уже располагаю, чтобы заработать деньги в сети?

Как мне создать онлайн-курсы или иные продукты, которые позволили бы мне увеличить масштабы своего бизнеса и помогать тысячам людей, а не только обменивать свое время на деньги в пропорции один к одному?

Насколько велики те усилия, которые вы вкладываете в создание контента?

Контент — это наш приоритет номер один в бизнесе и наша тактика в соцсетях. Весь наш маркетинг основан на контенте. С его помощью мы привлекаем внимание людей, приводим их на наш сайт, завоевываем их интерес и убеждаем оставить нам адрес электронной почты. С его помощью мы демонстрируем, в чем можем быть полезны, за его счет мы вызываем и подпитываем в людях чувство доверия, чтобы в конце концов они захотели с нами сотрудничать. Контент помогает пользователям узнать, кто мы такие, — он позволяет нам не рассказывать людям, чем мы занимаемся, а показать им это, что создает совершенно иное впечатление. Сейчас не предоставлять публике контент уже просто невозможно — и это очень хорошо.