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Безвиз не поможет: для въезда в ЕС гражданам Украины потребуется спецразрешение
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Безвиз не поможет: для въезда в ЕС гражданам Украины потребуется спецразрешение 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
25 апреля послы государств-членов Европейского союза согласовали введение дополнительных мер для контроля над гражданами третьих стран, имеющих безвизовый режим с ЕС. Это решение принято для усиления внутренней безопасности, предотвращения нелегальной иммиграции и выявления ещё до въезда в союз лиц, которые могут представлять реальную угрозу.
«Европейская система информации о поездках и авторизации будет применяться к гражданам третьих стран, не имеющим визы. Им нужно будет заранее получить разрешение на поездку, подав онлайн-заявку и оплатив взнос в размере 7 евро. Система позволит проводить предварительные проверки и в случае необходимости отказывать в выдаче разрешения на въезд гражданам третьих стран, отправляющимся в Шенгенскую зону», — говорится в сообщении Совета ЕС.
Данные о заявителе будут обрабатываться автоматически и проходить через базы данных Интерпола определить для выявления оснований для отказа во въезде. В случае отсутствия совпадений авторизация пройдёт незамедлительно, в противном случае сведения будут дополнительно обрабатываться вручную сотрудниками компетентных органов.
«Разрешение на поездки будет действовать в течение трёх лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного во время подачи заявки, в зависимости от того, что наступит раньше», — утончили европейские чиновники.
Безвизовый режим с Европейским союзом не даёт гражданам Украины право на трудовую деятельность без разрешения, а также нахождение на территории стран ЕС свыше 90 дней в каждом полугодии. Кроме того, для поездки в Великобританию или Ирландию всё равно придётся получать разрешение.
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