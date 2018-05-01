Безвиз не поможет: для въезда в ЕС гражданам Украины потребуется спецразрешение

25 апреля послы государств-членов Европейского союза согласовали введение дополнительных мер для контроля над гражданами третьих стран, имеющих безвизовый режим с ЕС. Это решение принято для усиления внутренней безопасности, предотвращения нелегальной иммиграции и выявления ещё до въезда в союз лиц, которые могут представлять реальную угрозу.

«Европейская система информации о поездках и авторизации будет применяться к гражданам третьих стран, не имеющим визы. Им нужно будет заранее получить разрешение на поездку, подав онлайн-заявку и оплатив взнос в размере 7 евро. Система позволит проводить предварительные проверки и в случае необходимости отказывать в выдаче разрешения на въезд гражданам третьих стран, отправляющимся в Шенгенскую зону», — говорится в сообщении Совета ЕС

Данные о заявителе будут обрабатываться автоматически и проходить через базы данных Интерпола определить для выявления оснований для отказа во въезде. В случае отсутствия совпадений авторизация пройдёт незамедлительно, в противном случае сведения будут дополнительно обрабатываться вручную сотрудниками компетентных органов.

«Разрешение на поездки будет действовать в течение трёх лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного во время подачи заявки, в зависимости от того, что наступит раньше», — утончили европейские чиновники.