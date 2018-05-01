Маевка ЛДПР: Жириновского встречали имперским гимном

Сторонники ЛДПР устроили маевку на Пушкинской площади. Лидера партии Владимира Жириновского встретил хор гимном «Боже, Царя храни!», передает «МИР 24».

Жириновский как всегда был эмоциональным. Он рассказывал об опасности революций, о том, что власть — это такие же люди, которым присущи слабости и пороки. По данным полиции, митинг ЛДПР в Москве собрал около трех тысяч человек.

«На Пушкинский площади города Москвы завершился митинг, посвященный празднованию дня Весны и Труда, организованный ЛДПР. В мероприятии приняли участие около трех тысяч человек», — сообщили в пресс-службе соличного управления МВД.

Охрану правопорядка обеспечили полицейские и сотрудники Росгвардии.

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