Сторонники ЛДПР устроили маевку на Пушкинской площади. Лидера партии Владимира Жириновского встретил хор гимном «Боже, Царя храни!», передает «МИР 24».
Жириновский как всегда был эмоциональным. Он рассказывал об опасности революций, о том, что власть — это такие же люди, которым присущи слабости и пороки. По данным полиции, митинг ЛДПР в Москве собрал около трех тысяч человек.
«На Пушкинский площади города Москвы завершился митинг, посвященный празднованию дня Весны и Труда, организованный ЛДПР. В мероприятии приняли участие около трех тысяч человек», — сообщили в пресс-службе соличного управления МВД.
Охрану правопорядка обеспечили полицейские и сотрудники Росгвардии.
Своих сторонников сегодня под красными флагами собрали коммунисты. Впервые за много лет колонна по центральным московским улицам двинулась «обезглавленной» — без лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
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