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«Сюда вряд ли вернутся»: у больницы Пирогова разобрали незаконный павильон
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«Сюда вряд ли вернутся»: у больницы Пирогова разобрали незаконный павильон 

63.ru 35 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре рабочие убирают торговый павильон на пересечении проспекта Ленина и Полевой. На прошлой неделе сюда пришли судебные приставы и потребовали закрыть магазин. По их словам, постройку признали незаконной еще семь лет назад, но торговля шла до последнего. О результатах первой недели демонтажа 63.ru рассказали местные жители.
— Одну стену уже разобрали. Строители убрали окна, покрытие с крыши, утеплители, — пояснил автор фото. — Вряд ли сюда когда-нибудь вернутся продавцы.
Ранее на пересечении Мичурина и Клинической убрали ларьки, где продавали готовые обеды, сладости и одежду. А одним из самых резонансных процессов по сносу торговых точек стала тяжба мэрии с владельцами рынка на перекрестке Авроры и Аэродромной.
По словам и. о. руководителя УФССП по Самарской области Дениса Шильникова, в ближайшее время с туристических маршрутов ЧМ-2018 уберут еще два торговых объекта.
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