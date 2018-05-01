«Сюда вряд ли вернутся»: у больницы Пирогова разобрали незаконный павильон

Самаре рабочие убирают торговый павильон на пересечении проспекта Ленина и Полевой. На прошлой неделе сюда пришли судебные приставы и потребовали закрыть магазин. По их словам, постройку признали незаконной еще семь лет назад, но торговля шла до последнего. О результатах первой недели демонтажа 63.ru рассказали местные жители.

— Одну стену уже разобрали. Строители убрали окна, покрытие с крыши, утеплители, — пояснил автор фото. — Вряд ли сюда когда-нибудь вернутся продавцы.

Ранее на пересечении Мичурина и Клинической убрали ларьки, где продавали готовые обеды, сладости и одежду. А одним из самых резонансных процессов по сносу торговых точек стала тяжба мэрии с владельцами рынка на перекрестке Авроры и Аэродромной.

По словам и. о. руководителя УФССП по Самарской области Дениса Шильникова, в ближайшее время с туристических маршрутов ЧМ-2018 уберут еще два торговых объекта.