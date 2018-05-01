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В башкирском поселке к магазину подбросили гранату
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В башкирском поселке к магазину подбросили гранату 

ufa1.ru 40 минут назад
Фото: ufa1.ru
Сообщение о гранате поступило в полицию поселка Иглино в обед 1 мая. Звонивший рассказал, что нашел возле магазина подозрительный предмет.
По вызову немедленно выехали полицейские, опасное место оцепили, на помощь позвали и кинологов с собаками.
Все происходящее не укрылось от взора местных жителей — тревожные сообщения и фотографии с места событий посыпались в соцсети.
— Что случилось возле автомойки рядом с круглосуточным магазином «Батыр»? Перекрыли улицу с двух сторон, полно полиции и кинологи с собаками, — недоумевали сельчане.
В полиции рассказали, что беспокоиться сельчанам не о чем.
— Поступило сообщение о подозрительном предмете. В ходе проверки около мусорного контейнера обнаружена учебная граната, опасности она не представляет, — рассказали в пресс-службе МВД.
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