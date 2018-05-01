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Сезон фонтанов открылся в Ставрополе в День весны и труда
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Сезон фонтанов открылся в Ставрополе в День весны и труда 

ТАСС 17 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
СТАВРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Лучшие волонтеры Ставрополя запустили 19 городских фонтанов в День весны и труда. Гости праздника увидели прямые включения с главных городских площадей, передает корреспондент ТАСС.
Праздник запуска фонтанов в городе перенесли на Александровскую площадь. В предыдущие годы мероприятие проходило на исторической Крепостной горе, где находится один из крупнейших фонтанов Ставрополя. В 2017 году на Александровской площади открыли каскад фонтанов, возле которого и организовали церемонию запуска.
"Первомай — это радостные воспоминания еще с детства, демонстрация, на которую мы приходили с родителями, воздушные шары. Мы хотим жить мирно, мирно трудиться — главное настроение дня. Это настроение не поменялось и сегодня, пришла весна, все расцветает, открываются фонтаны", — рассказал журналистам губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
С главных городских площадей, где фонтаны запустили лучшие волонтеры Ставрополя, организовали прямые трансляции. Почетную миссию волонтерам предоставили в честь объявленного в 2018 году в России Года добровольца. После включения всех фонтанов дети запустили в них самодельные кораблики.
Во вторник в Ставрополе также прошел первомайский митинг, который, по данным организаторов, собрал более 5 тыс. участников — представителей профсоюзов, трудовых коллективов, ветеранов, молодежь. «Вступает в силу закон о минимальном размере оплаты труда, удалось приблизить его к уровню прожиточного минимума. Только совместными усилиями мы можем идти к достойным условиям труда, развитию экономики», — сказал со сцены депутат краевой думы Николай Мурашко.
В центре Ставрополя во вторник показательные выступления организовали спортивные федерации, развернулись ярмарки, концерты вокалистов и танцоров. «Отличная солнечная погода, есть что посмотреть, запускаются фонтаны — не хочется в такой день сидеть дома, поэтому мы пришли сюда, посмотреть, как расцветает город», — сообщила ТАСС Елена Степнова, которая пришла на праздник с мужем и сыном.
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