Нижегородец стал третьим в России представителем АСИ по соцпроектам

Седых стал третьим общественным представителем АСИ по этому направлению в России

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова , Центр инноваций социальной сферы создан правительством региона полгода назад. За это время удалось разработать новые инструменты поддержки для всех, кто работает в соцсфере. Уже реализуются акселератор «Бизнес-старт», конкурсы «Новые возможности» и «Взгляд в будущее», социальный бизнес-инкубатор.

Ранее глава региона Глеб Никитин дал поручение направить не менее 10% бюджетного финансирования соцсферы в негосударственный сектор.

По данным ЦИСС НО, сейчас в области более 800 некоммерческих организаций и предпринимателей оказывают разнообразные услуги. «Эта работа получила высокую оценку и в АСИ. „Статус общественного представителя АСИ позволит Игорю Седых как масштабировать наработки региона по всей стране, так и реализовывать успешные российские практики у нас“, — добавил Максим Черкасов.