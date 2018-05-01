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Нижегородец стал третьим в России представителем АСИ по соцпроектам
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Нижегородец стал третьим в России представителем АСИ по соцпроектам 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Руководитель Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых назначен общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) по соцпроектам в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минпроме.
Седых стал третьим общественным представителем АСИ по этому направлению в России.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, Центр инноваций социальной сферы создан правительством региона полгода назад. За это время удалось разработать новые инструменты поддержки для всех, кто работает в соцсфере. Уже реализуются акселератор «Бизнес-старт», конкурсы «Новые возможности» и «Взгляд в будущее», социальный бизнес-инкубатор.
Ранее глава региона Глеб Никитин дал поручение направить не менее 10% бюджетного финансирования соцсферы в негосударственный сектор.
По данным ЦИСС НО, сейчас в области более 800 некоммерческих организаций и предпринимателей оказывают разнообразные услуги. «Эта работа получила высокую оценку и в АСИ. „Статус общественного представителя АСИ позволит Игорю Седых как масштабировать наработки региона по всей стране, так и реализовывать успешные российские практики у нас“, — добавил Максим Черкасов.
»Опыт работы Игоря Седых позволит наладить эффективную коммуникацию среди всех субъектов социальной сферы», — считает руководитель представительства Агентства в ПФО Сергей Бочаров.
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