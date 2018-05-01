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Посадка яровых и зерновых культур начнется в Удмуртии позже обычного срока
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Посадка яровых и зерновых культур начнется в Удмуртии позже обычного срока 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ближайшие дни в Удмуртии стартует посевная кампания. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.
В этом году сельхозпроизводители начнут посадку яровых, зерновых и зернобобовых культур позже обычного срока. По словам начальника отдела растениеводства и земельных отношений Минсельхоза Удмуртии Алевтины Бурдиной, на будущий урожай это негативно не повлияет.
Отметим, первым старт полевым работам 23 апреля дал Завьяловский район. На сегодняшний день к нему присоединились Алнашский, Можгинский, Малопургинский и Дебесский районы. В настоящее время идут работы по боронованию многолетних трав и подкормке озимых культур.
«Хороший залог будущего урожая создан в Завьяловском и Алнашском районах — здесь будут сеять только качественными семенами», — сообщают в пресс-службе.
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