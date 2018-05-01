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В Москве ожидается ливень с грозой во второй половине дня 1 мая
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В Москве ожидается ливень с грозой во второй половине дня 1 мая 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 1 мая, во второй половине дня москвичам следует ожидать ухудшение погоды: в столице пройдет ливень с грозой. При этом температура воздуха в столице достигнет 25 градусов, рассказали «РИА Новости» в центре погоды «Фобос».
По данным синоптиков, атмосферное давление составит 745 мм рт.ст., ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. В Московской области также ожидается теплая погода: столбики термометров поднимутся до плюс 21–26 градусов.
МЧС также предупреждает, что 1 мая прогнозируется гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. «Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!», — предупреждает МЧС в SMS-рассылке.
Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В Москве ожидается ливень с грозой во второй половине дня 1 мая появились сначала на Москва Меняется.
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