В Москве ожидается ливень с грозой во второй половине дня 1 мая

Сегодня, 1 мая, во второй половине дня москвичам следует ожидать ухудшение погоды: в столице пройдет ливень с грозой. При этом температура воздуха в столице достигнет 25 градусов, рассказали «РИА Новости» в центре погоды «Фобос». По данным синоптиков, атмосферное давление составит 745 мм рт.ст., ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. В Московской области также ожидается теплая погода: столбики термометров поднимутся до плюс 21–26 градусов. МЧС также предупреждает, что 1 мая прогнозируется гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. «Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!», — предупреждает МЧС в SMS-рассылке. Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется Текст © Мария Клименко / Москва меняется Сообщение В Москве ожидается ливень с грозой во второй половине дня 1 мая появились сначала на Москва Меняется.