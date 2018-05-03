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На первомайскую демонстрацию вышли около 25 тыс. воронежцев
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На первомайскую демонстрацию вышли около 25 тыс. воронежцев 

Вести Воронеж 58 минут назад
Фото: Вести Воронеж
1 мая отмечают в 140 странах мира.
1 мая в праздничном шествии приняли участие почти 25 тыс. воронежцев. Традиционно горожане прошли от площади Победы по проспекту Революции до Никитинской площади. Трудовые коллективы ведущих предприятий города, учреждений образования, культуры и спорта, профсоюзный актив, члены политических партий и общественных движений — возглавили праздничное шествие первые лица города и области. День труда, или солидарности трудящихся, 1 мая отмечают в 140 странах — этот праздник объединяет рабочих по всему миру. Лозунги на баннерах — из прошлого: «Единство, солидарность, справедливость», «Достойный труд — достойная зарплата», но они не менее актуальны и сейчас. — Исторически — это один из главных праздников на территории России, поэтому те люди, которые сегодня отмечают этот праздник, объединены общими целями. Главное — развивать нашу страну. Развиваются наши территории, области, города, и Воронеж сегодня в едином порыве, все общественные организации, неравнодушные жители, также все трудящиеся, профсоюзы, вышли на наш традиционный праздник, — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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