На 1 мая в Рязани прошла колонна из 33 тысяч человек

1 мая в Рязани прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Весны и Труда. Открылся праздник с митинга на площади Победы. Перед участниками торжеств выступили председатель Рязанского областного объединения профсоюзов Инна Калашникова

Праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Весны и Труда, прошли во всех районах Рязанской области. В них приняли участие около 100 тысяч человек. В Рязани участниками торжественного шествия стали 33 тысячи человек.