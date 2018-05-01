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На 1 мая в Рязани прошла колонна из 33 тысяч человек
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На 1 мая в Рязани прошла колонна из 33 тысяч человек 

АиФ Рязань 50 минут назад
Фото: АиФ Рязань
1 мая в Рязани прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Весны и Труда. Открылся праздник с митинга на площади Победы. Перед участниками торжеств выступили председатель Рязанского областного объединения профсоюзов Инна Калашникова
После митинга состоялось шествие, в котором участвовал и губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе со своей супругой.
Праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Весны и Труда, прошли во всех районах Рязанской области. В них приняли участие около 100 тысяч человек. В Рязани участниками торжественного шествия стали 33 тысячи человек.
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