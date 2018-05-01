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В первомайских мероприятиях в Тамбове приняли участие 19 тысяч человек
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В первомайских мероприятиях в Тамбове приняли участие 19 тысяч человек 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАМБОВ, 1 мая — РИА Новости. На первомайское шествие и митинг в Тамбове вышли во вторник 19 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, изначально предполагалось, что в мероприятиях примут участие не менее 13 тысяч человек, но результат превзошел все ожидания организаторов мероприятий. Колонны с красочными плакатами прошли по центральным улицам Тамбова. В шествии приняли участие трудовые коллективы предприятий и организаций, члены политических партий, представители учреждений образования, культуры, медицины, спортсмены.
Вместе с жителями прошел в колонне от памятника Зое Космодемьянской до ледового дворца спорта «Кристалл» и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
2В развитие области вносит свой труд каждый тамбовчанин. Хочу поздравить всех с первомайскими праздниками и пожелать успеха, теплых выходных в кругу семьи", — цитирует пресс-служба слова Никитина. На площадке у дворца спорта «Кристалл» состоялись торжественный митинг и концерт. Активное участие в митинге приняли профсоюзы, которые провели свою акцию с девизом «За достойный труд и справедливую социальную политику!» и выступили за повышение заработной платы, обеспечение достойных условий труда и создание высокопроизводительных рабочих мест.
Перед жителями выступили творческие коллективы города. Подарком для тамбовчан стал первый областной фестиваль шашлыка, где любой желающий смог отведать шашлык из различных сортов мяса по оригинальным фермерским рецептам. В фестивале приняли участие производители из Котовска, Мичуринска, Тамбова, Рассказово и Сосновского района.
Праздничные мероприятия в течение 1 мая прошли во всех городах и районах области.
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