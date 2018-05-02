Минфин США продлил на месяц срок продажи активов «Русала», En+ и ГАЗа

Инвесторы должны продать акции компаний до 6 июня, а также разорвать контракты со всеми компаниями из санкционного списка.

Накануне Лондонская фондовая биржа (LSE) объявила, что приостановит торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group Олега Дерипаски из-за санкций США . Торги будут приостановлены 2 мая в 19:15 по московскому времени.

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал».

Позднее Вашингтон назвал условия, согласно которым он готов смягчить санкции в отношении «Русала». В частности, если основной акционер компании Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. 27 апреля компания En+, которая контролирует активы Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики, сообщила, что основной акционер согласился снизить долю в компании до уровня ниже 50%.

Дерипаска также принял решение покинуть совет директоров группы и дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.