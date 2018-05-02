Минфин США продлил на месяц срок продажи активов «Русала», En+ и ГАЗа 

Минфин США еще на месяц продлил срок, в течение которого американские инвесторы должны продать ценные бумаги российских компаний En+, «Русал» и группы ГАЗ, попавших под санкции. Об этом сообщается в обновленном документе Управления контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина.
Инвесторы должны продать акции компаний до 6 июня, а также разорвать контракты со всеми компаниями из санкционного списка.
Накануне Лондонская фондовая биржа (LSE) объявила, что приостановит торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group Олега Дерипаски из-за санкций США. Торги будут приостановлены 2 мая в 19:15 по московскому времени.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал».
Позднее Вашингтон назвал условия, согласно которым он готов смягчить санкции в отношении «Русала». В частности, если основной акционер компании Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. 27 апреля компания En+, которая контролирует активы Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики, сообщила, что основной акционер согласился снизить долю в компании до уровня ниже 50%.
Дерипаска также принял решение покинуть совет директоров группы и дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.