Лондонская фондовая биржа остановит торги бумагами En+ Group

В LSE отметили, что торги будут приостановлены 2 мая в 19.15 по московскому времени. Запрет для граждан США на работу с бумагами компании вступает в силу 7 мая, в связи с чем в LSE добавили, что заключенные сделки с бумагами En+ можно будет провести через Euroclear Bank SA/NV до того, как вступят в силу новые санкции Минфина США

«Для того чтобы все сделки могли быть проведены в Euroclear Bank SA/NV, биржа, согласно правилу 1510 правил Лондонской фондовой биржи, прекратит торговлю, начиная с 17.15 (местное время. — RNS) в среду, 2 мая 2018 года», — следует из сообщения.

LSE также призвала не использовать свою площадку для обхода действующих или будущих санкций, а также не использовать системы биржи для того, чтобы позволить гражданам США косвенно или напрямую совершать сделки с данными бумагами.

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа ГАЗ , «Базовый элемент», «Русал»

23 апреля Минфин США сообщил, что готов смягчить санкции в отношении «Русала» в случае, если основной акционер компании Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. А 27 апреля компания En+, которая контролирует активы Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики, сообщила, что основной акционер согласился снизить долю в компании до уровня ниже 50%.

Дерипаска также принял решение покинуть совет директоров группы и дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.

Однако 27 апреля представитель Минфина США пояснил, что снижение доли Дерипаски в En+ Group не обязательно приведет к отмене санкций против подконтрольной ей компании «Русал».

13 апреля в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

Как отметил 28 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев , в настоящее время законопроект обсуждается в Госдуме и содержит разные положения, при этом при подготовке и принятии документа нужно исходить из нескольких моментов, в частности, необходимо не навредить самим себе. Премьер-министр добавил, что ответ России должен быть или симметричным, или ассиметричным, но «должен быть достаточно чувствительным».