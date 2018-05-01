Лондонская биржа решила со 2 мая приостановить торговлю бумагами En+

Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила о решении приостановить торговлю глобальными депозитарными расписками попавшей в апреле под американские санкции компании En+ Group . Соответствующее заявление опубликовано на сайте биржи.

Отмечается, что торговлю бумагами компании приостановят 2 мая в 17.15 (19.15 мск). Кроме того, у En+ Group будет возможность провести заключенные сделки через Euroclear Bank SA/NV. В заявлении подчеркивается, что LSE продолжит наблюдать за ситуацией вокруг компании.