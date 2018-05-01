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Лондонская биржа решила со 2 мая приостановить торговлю бумагами En+
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Лондонская биржа решила со 2 мая приостановить торговлю бумагами En+ 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила о решении приостановить торговлю глобальными депозитарными расписками попавшей в апреле под американские санкции компании En+ Group. Соответствующее заявление опубликовано на сайте биржи.
Отмечается, что торговлю бумагами компании приостановят 2 мая в 17.15 (19.15 мск). Кроме того, у En+ Group будет возможность провести заключенные сделки через Euroclear Bank SA/NV. В заявлении подчеркивается, что LSE продолжит наблюдать за ситуацией вокруг компании.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги En+ Group Олега Дерипаски из-за антироссийских санкций США. Американская сторона внесла в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний. В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
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