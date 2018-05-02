Лондонская биржа перенесла приостановку торгов бумагами En+ до 1 июня

"Приостановка торгов теперь назначена на 17:15 (19:15 мск) пятницы 1 июня 2018 года, если не будет дальнейших изменений времени", — говорится в тексте. Биржа отмечает, что продолжает изучать ситуацию вокруг En+, попавшей под санкции, и консультируется с властями Великобритании

En+ — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в «Русале»), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Дерипаска.