Ещё
Лондонская биржа перенесла приостановку торгов бумагами En+ до 1 июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лондонская биржа перенесла приостановку торгов бумагами En+ до 1 июня 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Лондонская фондовая биржа (LSE) отменила 2 мая приостановку торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group Олега Дерипаски, попавшей под санкции, и перенесла ее на 1 июня. Об этом в среду говорится в сообщении биржи.
"Приостановка торгов теперь назначена на 17:15 (19:15 мск) пятницы 1 июня 2018 года, если не будет дальнейших изменений времени", — говорится в тексте. Биржа отмечает, что продолжает изучать ситуацию вокруг En+, попавшей под санкции, и консультируется с властями Великобритании.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и его компании — агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", "Русал", холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. Позднее Соединенные Штаты объявили, что готовы снять санкционные ограничения с компании «Русал», если Дерипаска откажется от части активов и от контроля над компанией.
En+ — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в «Русале»), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Дерипаска.
ТАСС: последние новости
В ООН осудили высказывания Махмуда Аббаса о том, что евреи сами спровоцировали Холокост Тысячи украинских националистов устроили свой марш в годовщину трагедии 2 мая в Одессе FT сообщила о наличии предварительного плана по снижению доли Дерипаски в En+
Комментарии  Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США176
Мацейчука наказали214
Командир российского самолета умер по пути в Египет42
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»376
Умер легендарный советский певец194
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение