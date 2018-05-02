Лондонская биржа перенесла приостановку торгов бумагами En+ до 1 июня 

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Лондонская фондовая биржа (LSE) отменила 2 мая приостановку торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group Олега Дерипаски, попавшей под санкции, и перенесла ее на 1 июня. Об этом в среду говорится в сообщении биржи.
"Приостановка торгов теперь назначена на 17:15 (19:15 мск) пятницы 1 июня 2018 года, если не будет дальнейших изменений времени", — говорится в тексте. Биржа отмечает, что продолжает изучать ситуацию вокруг En+, попавшей под санкции, и консультируется с властями Великобритании.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и его компании — агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", "Русал", холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. Позднее Соединенные Штаты объявили, что готовы снять санкционные ограничения с компании «Русал», если Дерипаска откажется от части активов и от контроля над компанией.
En+ — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в «Русале»), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Дерипаска.