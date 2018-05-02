Лондонская биржа отсрочила приостановку торгов ценными бумагами En+ 

Лондонская фондовая биржа не будет до 1 июля приостанавливать торги глобальными депозитарными расписками компании En+ Group Олега Дерипаски.
Изначально Минфин США потребовал от американских инвесторов прекратить любой бизнес с компаниями Дерипаски — En+ Group, "Русала" и ГАЗа — до 7 мая. Но потом дал отсрочку до 6 июня. Лондонская биржа хотела приостановить торговлю бумагами En+ со 2 мая. Но теперь перенесла срок на 1 июля.
Напомним, что Дерипаска попал в новый санкционный список США в начале апреля. Власти США готовы снять санкции с компаний бизнесмена, если тот откажется от контроля над ними.