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Лондонская биржа отсрочила приостановку торгов ценными бумагами En+
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Лондонская биржа отсрочила приостановку торгов ценными бумагами En+ 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Реальное время
Лондонская фондовая биржа не будет до 1 июля приостанавливать торги глобальными депозитарными расписками компании En+ Group Олега Дерипаски.
Изначально Минфин США потребовал от американских инвесторов прекратить любой бизнес с компаниями Дерипаски — En+ Group, "Русала" и ГАЗа — до 7 мая. Но потом дал отсрочку до 6 июня. Лондонская биржа хотела приостановить торговлю бумагами En+ со 2 мая. Но теперь перенесла срок на 1 июля.
Напомним, что Дерипаска попал в новый санкционный список США в начале апреля. Власти США готовы снять санкции с компаний бизнесмена, если тот откажется от контроля над ними.
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