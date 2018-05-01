Губернатор заговорил о масштабе задач, стоящих перед Ярославской областью

Губернатор Ярославской области поздравил жителей региона с 1 Мая. Поздравительный текст сегодня был опубликован на сайте областного правительства. За подписью Дмитрия Миронова были написаны следующие слова:

«Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот светлый и жизнеутверждающий праздник символизирует мир и созидание, стремление реализовать свои возможности и надежду на лучшее.

Ответственность каждого из нас за свое дело, за судьбу родной земли — гарантия благополучия и процветания России

Масштаб задач, стоящих сегодня перед Ярославской областью, велик. Уверен, трудолюбие жителей, творческий дух и верность традициям единения позволят нам вместе достичь намеченных целей. Пусть общими усилиями регион преображается, расцветает.

Слова особой благодарности и признательности сегодня адресованы старшему поколению, всем, кто внес огромный вклад в развитие и укрепление страны.

Желаю успеха во всех добрых начинаниях! Пусть в ваших домах царят благополучие и взаимопонимание!».

Сейчас губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов находится в отпуске. Глава региона уехал отдыхать сразу после того, как разгорелся мусорный скандал.