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Губернатор заговорил о масштабе задач, стоящих перед Ярославской областью
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Губернатор заговорил о масштабе задач, стоящих перед Ярославской областью 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Губернатор Ярославской области поздравил жителей региона с 1 Мая. Поздравительный текст сегодня был опубликован на сайте областного правительства. За подписью Дмитрия Миронова были написаны следующие слова:
«Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и жизнеутверждающий праздник символизирует мир и созидание, стремление реализовать свои возможности и надежду на лучшее.
Ответственность каждого из нас за свое дело, за судьбу родной земли — гарантия благополучия и процветания России.
Масштаб задач, стоящих сегодня перед Ярославской областью, велик. Уверен, трудолюбие жителей, творческий дух и верность традициям единения позволят нам вместе достичь намеченных целей. Пусть общими усилиями регион преображается, расцветает.
Слова особой благодарности и признательности сегодня адресованы старшему поколению, всем, кто внес огромный вклад в развитие и укрепление страны.
Желаю успеха во всех добрых начинаниях! Пусть в ваших домах царят благополучие и взаимопонимание!».
Сейчас губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов находится в отпуске. Глава региона уехал отдыхать сразу после того, как разгорелся мусорный скандал.
В честь 1 Мая в Ярославле прошли сегодня праздничные демонстрации и одна монстрация. Мы рассказывали о происходящем на улицах города в режиме онлайн.
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