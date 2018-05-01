Атаманом ставропольских казаков стал чиновник краевого правительства

Ставропольские казаки выбрали атамана, им стал заместитель председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества Сергей Пальчиков , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе комитета.

Отчётно-выборный круг состоялся в Георгиевске . Решение о новом атамане принимали 242 выборных казака из 26 районных и городских казачьих обществ.

Предыдущий атаман Александр Журавский добровольно подал в отставку. Перед тем, как покинуть пост он отчитался перед собравшимися. Начало своего руководства Журавский охарактеризовал как кризисное и рассказал, как изменилась ситуация за три года.

После того, как круг проголосовал за то, чтобы принять рапорт об отставке, председатель совета стариков СОКО ТВКО Владимир Картушин представил кандидата на пост атамана. Сергей Пальчиков сообщил, что главными приоритетами он считает консолидацию станичных и хуторских казачьих обществ в округе и возрождение института многодетной казачьей семьи, современной, но придерживающейся традиций.

Казаки его кандидатуру поддержали, проголосовав за него подавляющим большинством голосов. По традиции он получил «в науку» три удара нагайкой по спине.