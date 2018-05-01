Ещё
Атаманом ставропольских казаков стал чиновник краевого правительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Атаманом ставропольских казаков стал чиновник краевого правительства 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольские казаки выбрали атамана, им стал заместитель председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества Сергей Пальчиков, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе комитета.
Отчётно-выборный круг состоялся в Георгиевске. Решение о новом атамане принимали 242 выборных казака из 26 районных и городских казачьих обществ.
Предыдущий атаман Александр Журавский добровольно подал в отставку. Перед тем, как покинуть пост он отчитался перед собравшимися. Начало своего руководства Журавский охарактеризовал как кризисное и рассказал, как изменилась ситуация за три года.
После того, как круг проголосовал за то, чтобы принять рапорт об отставке, председатель совета стариков СОКО ТВКО Владимир Картушин представил кандидата на пост атамана. Сергей Пальчиков сообщил, что главными приоритетами он считает консолидацию станичных и хуторских казачьих обществ в округе и возрождение института многодетной казачьей семьи, современной, но придерживающейся традиций.
Казаки его кандидатуру поддержали, проголосовав за него подавляющим большинством голосов. По традиции он получил «в науку» три удара нагайкой по спине.
АиФ Ставрополье: последние новости
Улицы Пятигорска перекроют на 9 Мая Какие улицы перекроют в Ставрополе в связи с подготовкой к Параду Победы? Кто боится ветряков? Объекты «другой» энергетики не опаснее традиционных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будущий премьер Армении высказался о России197
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили52
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась55
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку149
Казаки заблокировали Сахаровский центр144
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение