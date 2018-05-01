Все по-взрослому: как создать детский бренд

Для меня всегда было очень важно знать о качестве и составе того, что мы используем дома, чтобы быть спокойной за здоровье семьи. Так возникла идея запуска собственного бренда детских товаров в России . Мы нашли ключевых инвесторов, которые были готовы поддержать бренд на старте развитием digital-площадок и поиском партнеров.

Прежде всего нам предстояло определиться с товарной нишей, в которой можно было рассчитывать на быстрый запуск. Рынок детских товаров условно делится на несколько сегментов: наибольшую долю рынка занимает детская одежда — 33%, игрушки — 24%, 21% — это товары для новорожденных, 10% — обувь и около 14% — другие категории.

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, за последние два года рынок детских товаров в России вырос на 5%, а объемы производства на 20%. По оценкам Ipsos Comcon за 2017 год, объем этого рынка достиг 529 млрд руб (+1%). Также возрастает и конкуренция между российскими компаниями: к 2020 году доля детских товаров отечественного производства достигнет одной трети внутреннего рынка.

Прежде чем принимать решение о выборе конкретной ниши, нужно очень внимательно изучить рынок и конкурентов. В каждом секторе есть уже свои игроки — как крупные корпорации, так и средние компании. Каждая из них работает на определенную аудиторию со своей ценовой политикой и позиционированием.

Если посмотреть на данные статистики последних лет, то наиболее быстрорастущими сегментами являются категории игрушек, одежды и товаров для новорожденных. В этих сегментах происходит стабильный ежегодный прирост, даже несмотря на то, что общие показатели продаж снизились в связи с кризисом.

«Нет» компромиссам

Вместе с командой были проведены несколько исследований рынка. По их итогам и основываясь на собственном опыте, мы приняли решение запустить новый бренд в сегменте товаров для новорожденных. Так у нас вышла линейка c ассортиментом из 28 продуктов: поильники, бутылочки и пустышки для детей до трех лет.

Так как запускался абсолютно новый бренд, нам предстояло четко определить своего потребителя. Очень важно принять решение, отталкиваясь именно от реалий этого рынка, в каком ценовом сегменте будут производиться наши продукты: эконом, средний или премиум. Приоритетный критерий здесь — себестоимость производимых товаров. Чем выше качество, тем выше цена используемых компонентов, закупаемых ингредиентов, упаковки, состава, маркетинговый бюджет и так далее. От определения ценового сегмента всегда зависят стилевая концепция бренда, приоритетные каналы продаж, а самое главное — та целевая аудитория, которая потом станет вашим преданным покупателем.

Как определить приоритеты и инсайты своего потребителя: его взгляды, предпочтения, возрастную категорию, семейный статус, образование и доход? Исходя из ответов на эти вопросы, строится вся основная стратегия продаж и позиционирование на рынке.

В ходе изучения рынка и финансовой политики, мы отнесли наш бренд к ценовому сегменту — средний и средний плюс. Товарная ниша — кормление и уход.

Чтобы выбрать упаковку для одного стирального порошка в нашей линейке продуктов, мы отправляли разные по концепции и дизайну образцы упаковок нашим оптовым клиентам в нескольких городах России для опроса покупателей. После изучения обратной связи, предпочтение было отдано дизайну, наиболее характеризующему натуральность продукта: ЭКО-состав, белый цвет на упаковке и ярко выделенное солнечное название.

Развивайте каналы продаж

Для начинающего бренда, особенно в категории детских товаров, присутствие в офлайне в торговых сетях и возможность протестировать его — это ключевой момент. При работе с офлайн-сетями, особенно наиболее крупными, сталкиваешься прежде всего с тремя основными проблемами:

1. Попадание в товарную матрицу. При большой отраслевой конкуренции это не просто, потому что сеть отбирает наиболее ходовые товары. Новым брендам сложно сразу попасть на полки сетей, иногда нужно начать продаваться в более мелких розничных магазинах и, нарастив продажи, можно выходить на переговоры с сетями.

2. Высокие объемы поставки. У крупных сетей обычно по несколько сотен торговых точек и при попадании на полки нужно учитывать, что в каждом магазине требуется поддерживать ассортимент. Это влечет за собой большие объемы производства и значительные инвестиции.

3. Большие вливания в маркетинг. Многие сети в качестве основного условия при заключении договора требуют маркетинговую поддержку и участие в рекламных кампаниях. Это достаточно высокие расходы, особенно для начинающей компании. Хорошо, если есть различные ценовые сегменты маркетинговой поддержки у сетей, и для начала сотрудничества можно выбирать наименее затратные категории.

Для роста продаж важно и сотрудничество с крупнейшими онлайн-площадками, такими как Wildberries, Ozon. Это придает бренду узнаваемость и обеспечивает заметный прирост продаж.

В любом бизнесе всегда важно идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. Продолжайте искать новые способы и возможности для своего продукта, старайтесь генерировать интересные идеи, следите за тенденциями на рынке, но самое главное — поддерживайте постоянную связь с покупателем.

Дейл Карнеги однажды сказал: «Далеко заплывает лишь тот, кто готов рисковать, безопасные лодки не отходят далеко от берега».

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