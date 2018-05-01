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В Башкирии на озере оторвалась льдина с рыбаками
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В Башкирии на озере оторвалась льдина с рыбаками 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Сообщение о ЧП поступило спасателям из Белорецка в 15:20 1 мая. Звонивший рассказал, что на озере Карабалыкты вблизи села Ташбулатово Абзелиловского района в западню попали три рыбака: льдина, с которой они рыбачили, оторвалась, и те никак не могли выбраться на берег.
На место направились спасатели ФГКУ «28 отряд ФПС по Республике Башкортостан», спасатели зонально-поисково спасательного отряда города, представители администрации, бригады медиков и полиции.
— Спасатели выехали, по окончании операции об итогах сообщим, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Спасатели напомнили, что делать, если вы оказались посреди водоема на льдине.
Не прыгать: вода ледяная, высок риск утонуть от переохлаждения.
Передвигаться по льдине плавно и медленно.
Найти прочный участок и оставаться на нем.
Ни в коем случае не подходить к краю.
По возможности укрыться от ветра.
Имеющиеся вещи распределить по льдине равномерно, надеть на себя все теплые вещи, какие есть. Если одежды нет, подойдут газеты и полиэтиленовые пакеты.
Подавать сигналы о помощи: пускать солнечных «зайчиков» зеркалом или фольгой, размахивать предметом на манер влага.
В 50% случаев льдину прибьет к берегу, так как ветер меняется, поэтому следует запастись терпением и не паниковать.
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