В Башкирии на озере оторвалась льдина с рыбаками

Сообщение о ЧП поступило спасателям из Белорецка в 15:20 1 мая. Звонивший рассказал, что на озере Карабалыкты вблизи села Ташбулатово Абзелиловского района в западню попали три рыбака: льдина, с которой они рыбачили, оторвалась, и те никак не могли выбраться на берег.

На место направились спасатели ФГКУ «28 отряд ФПС по Республике Башкортостан », спасатели зонально-поисково спасательного отряда города, представители администрации, бригады медиков и полиции.

— Спасатели выехали, по окончании операции об итогах сообщим, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Спасатели напомнили, что делать, если вы оказались посреди водоема на льдине.

Не прыгать: вода ледяная, высок риск утонуть от переохлаждения.

Передвигаться по льдине плавно и медленно.

Найти прочный участок и оставаться на нем.

Ни в коем случае не подходить к краю.

По возможности укрыться от ветра.

Имеющиеся вещи распределить по льдине равномерно, надеть на себя все теплые вещи, какие есть. Если одежды нет, подойдут газеты и полиэтиленовые пакеты.

Подавать сигналы о помощи: пускать солнечных «зайчиков» зеркалом или фольгой, размахивать предметом на манер влага.

В 50% случаев льдину прибьет к берегу, так как ветер меняется, поэтому следует запастись терпением и не паниковать.