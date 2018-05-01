Сербы вспоминают жертв насильственного изгнания из Хорватии в 1995 году

1 мая сербы вспоминают погибших с 1 по 3 мая 1995 года соотечественников, ставших жертвами военной операции хорватских войск «Молния» в Западной Славонии. Тогда из Республики Сербской Краины (РСК) были насильно изгнаны 5 тысяч сербов, 283 убиты или пропали без вести, среди них 57 женщин и девять детей.

Как написало сегодня информагентство «Танюг», «сербы вспоминают массовый исход, хорваты — операцию „Молния“, в ходе которой якобы была освобождена их территория». В этой связи в Республике Сербской президент Милорад Додик проведет траурные мероприятия в память о невинно погибших, а в РХ первые лица государства и граждане прославят успехи своих военных.

При этом следует помнить развитие событий вокруг Республики Сербская Краина, так как Загреб и его западные партнеры активно предлагают Киеву применить уже опробованную в 1995 году хорватами схему в Западной Славонии для урегулирования конфликта на востоке Украины

Так, в 1991 году была создана Республика Сербская Краина со столицей в Книне , ее жители потребовали от хорватских властей автономии по аналогии с тем, что уже было реализовано в отношении Воеводины и Косово в Сербии . Хорваты категорически отказались идти на это, и начал разрастаться конфликт. В этой связи в 1992 году на границе между противоборствующими сторонами разместились миротворческие силы ООН , находившиеся здесь вплоть до трагических событий 1995 года. За это время в РСК были созданы политические структуры — Скупщина (парламент), правительство, ряд министерств, в том числе органы внутренних дел и армия.

В 1994 году начались переговоры между Хорватией и РСК, стали работать двусторонние комитеты, был даже подписан Договор о нормализации экономических отношений. В январе 1995 года Книну и Загребу посол США в Хорватии Питер Гэлбрайт предложил отвлекающий план политического урегулирования, согласно которому Книнская область должна была получить автономию, а Западная и Восточная Славония — интегрироваться в Хорватию. При этом хорваты при полном согласии Запада вовсю продолжали готовить военные операции, которые были успешно проведены ими в мае ("Молния") и августе ("Буря") 1995 года, полностью «очистив свои территории от сербов».

Как отмечают историки, еще в 1991 году сербское население было полностью изгнано из 280 сел Западной Славонии, а уже 1 и 2 мая 1995 года сербов не стало и в остальных 65 селах этой исторической области. При этом неудивительно, что перед началом операции хорватские власти заручились дипломатической поддержкой Германии и США.