Обещали помочь заключенным

Андрей Виноградов рассказал, что осужденные, отбывающие наказания во Владимирской области заняты во многих сферах производства — от продуктов питания, сувенирной продукции до швейного цикла и металлобработки.

Алексей Конышев высказал ряд предложений по дальнейшему взаимодействию — поддержать экономику предприятий УИС, прежде всего, возможно через заключение прямых договоров на поставку выпускаемой ими продукции — детскими садами, школами, больницами, учреждениями социальной защиты населения. Законодательство позволяет осуществлять такие поставки без проведения конкурсных процедур.

В завершение рабочей встречи было отмечено, что, несмотря на положительную динамику в развитии производства и решении проблемы трудовой адаптации осужденных, для УИС области актуальны вопросы поиска долгосрочных заказов, расширения рынка сбыта выпускаемой продукции, увеличения численности осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду.