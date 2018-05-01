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Обещали помочь заключенным
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Обещали помочь заключенным 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Первый заместитель губернатора Алексей Конышев провел рабочую встречу с начальником регионального управления ФСИН России Андреем Виноградовым. В ходе встречи обсуждались возможные меры государственной поддержки производственного сектора уголовно-исполнительной системы.
Андрей Виноградов рассказал, что осужденные, отбывающие наказания во Владимирской области заняты во многих сферах производства — от продуктов питания, сувенирной продукции до швейного цикла и металлобработки.
Алексей Конышев высказал ряд предложений по дальнейшему взаимодействию — поддержать экономику предприятий УИС, прежде всего, возможно через заключение прямых договоров на поставку выпускаемой ими продукции — детскими садами, школами, больницами, учреждениями социальной защиты населения. Законодательство позволяет осуществлять такие поставки без проведения конкурсных процедур.
В завершение рабочей встречи было отмечено, что, несмотря на положительную динамику в развитии производства и решении проблемы трудовой адаптации осужденных, для УИС области актуальны вопросы поиска долгосрочных заказов, расширения рынка сбыта выпускаемой продукции, увеличения численности осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду.
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