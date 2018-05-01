В Кургане детей ждут аттракционы. Парки открыли летний сезон

Сегодня, 1 мая, курганские парки открыли для посетителей карусели и аттракционы.

Однако, из-за дождливой погоды маленькие курганцы не спешили прокатиться на крутящихся лошадках или взлететь ввысь на «Вихре». Как и прошлым летом цены на билеты останутся в пределах 70 рублей. Техническое состояние каруселей проверено, они прошли тестирование и готовы радовать своих посетителей.

В течение лета радовать ребятишек будут более 20 разных аттракционов, батутный парк, прокат велотехники, роликов и гироскутеров. Весь день в парке звучала музыка и концертная программа. Уже завтра, 2 мая, начнет работу детская железная дорога в ЦПК иО. Маленьких пассажиров ждут на станции «Пионерская» в 10 часов. Маршрут следования не изменился: «Пионерская» — «Звездочка». Протяженность железной дороги чуть больше километра — 1064 метра.