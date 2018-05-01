Почему русские женщины боятся стареть

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ — Я не принимаю свой возраст.

Так сказала моя парикмахер — женщина лет тридцати пяти. У нее отличный маникюр, тщательно уложенные косы искусственного пепельного цвета и безупречный, хоть и несколько избыточный макияж — и это в субботу утром! Я сидела в кресле и задумчиво рассматривала свои коротко обрезанные ногти без маникюра. На мне были джинсы мужа, мятый свитшот и кеды. Меньше всего я боялась старости — у меня были на эти выходные совсем другие планы.

Парикмахер жаловалась на боль в спине, которую ничем не удавалось укротить. Она пробовала пить «какие-то таблетки», «походила к девочкам на массаж» в своем салоне, мазалась двумя мазями, а спина все болела. Невролог рекомендовала ей дневной стационар. «Вот, закупила диклофенак, актовегин и мильгамму», — похвасталась больная.

— Полежу в стационаре и буду как новенькая. Знаешь, мне кажется, надо за собой следить. Я не понимаю, как можно признать, что ты старая. Я хочу быть красивой и молодой.

— Это хорошо, а лечебная гимнастика? Бассейн?

— Да лень мне. И некогда. Работа все. А по вечерам с женихами в рестораны хожу. Так страшно постареть. Надо замуж хотя бы успеть выйти.

Откуда берется этот страх у русских женщин перед естественными возрастными изменениями? Почему они так отчаянно боятся выглядеть даже на тридцать, а уж сорок или пятьдесят лет и вовсе кажутся им чем-то вроде «удалиться в лепрозорий и жить там в полной изоляции»? Почему они находят время на создание сложного маникюра с цветами и пайетками, но полчаса на растяжку по вечерам — это для них невиданная роскошь?

Сказочный сценарий

«Она вышла замуж, он обеспечивал ее, а она растила детей и мыла посуду, и с каждым годом он давал ей немного больше денег на косметолога, чтобы скрывать возрастные изменения кожи», — примерно так выглядит счастливая жизнь, по мнению моей мастерицы по окрашиванию волос.

Ни образование, ни попытки достичь чего-то самостоятельно, ни даже персональный счет в банке, который позволит обрести независимость от прекрасного принца, не входят в этот «идеальный» сценарий.

Правда, у этой сказки есть слабое место. На роль прекрасной принцессы, которая будет заглядывать в рот и выполнять низкоквалифицированную работу по дому, может быть выбрана со временем другая девушка. Помоложе, постройнее, посговорчивее. Когда принц имеет регулярный доход, хорошую профессию и не выпадает, в отличие от жены, из социальной жизни на период декрета, вокруг него образуется некоторое количество поклонниц, которые поддерживают его уверенность в том, что он молодец и красавчик, а также в том, что он вправе решать, сколько денег выделять зависимой супруге и какие условия ей выдвинуть (танец у шеста два раза в неделю по вечерам, вареники ручной лепки на завтрак и рулет с мясом единорога на ужин, вес принцессы не более 50 килограммов и полное отсутствие целлюлита), чтобы она могла оставаться жить в сказочном замке.

Но если выйти за рамки этого сценария, можно обнаружить, что возраст — это совсем не страшно, потому что ценность женщины необязательно определяется ее молодостью или, простите, «вдувабельностью». Архитектор с мировой известностью Заха Хадид вряд ли беспокоилась о том, что возраст берет свое. Она просто создавала новые миры и вдохновляла своей работой человечество. Какая разница, насколько больше пятидесяти килограммов она весила?

Отсутствие достойных примеров

Кто первым приходит на ум, когда произносят фразу «сильная независимая женщина»? Скорее всего, Валерия Новодворская . Или другая женщина с чудинкой, одиночество которой скрашивают лишь сорок кошек. Несчастное существо, некрасивое, всеми осмеянное, хоть и с двумя высшими образованиями.

То ли дело «обычные» женщины: например, Ольга Бузова , которая считает, что жизнь без ресурсного мужчины — не жизнь, и поет об этом песни аккуратно перекроенным при помощи пластического хирурга ртом, или скучающие жены медийных лиц, которые с напряженными лицами раскрывают в интервью секреты своей счастливой семейной жизни. Им сразу веришь, потому что ценности вроде «был бы милый рядом» и «поехали мы однажды отдыхать в Сочи , а там плохой сервис» такие близкие и понятные.

А жизненная философия какой-нибудь Ангелы Меркель — это как будто другая вселенная. Не проводить весь отпуск у пластического хирурга, когда у тебя миллионы денег? Добровольно заниматься скучной политикой? Не, пусть это делает кто-нибудь другой.

Возраст — не помеха здоровью и красоте. Правда, придется жестко расставлять приоритеты, и отказаться от ежевечерней бутылочки шампанского в компании подруг, и возмутительно рано ложиться спать, и полюбить физическую активность, потому что без удовольствия на спорт долго не походишь — все кончится пылящимися в углу гантелями.

Женщины, которые боятся старости, привыкли видеть своих бабушек и мам несчастными, в окружении таблеток и в «ароматном» облаке корвалола. Пожилые родственницы жалуются на неграмотных врачей, которые не помогают им вылечить хроническую боль в спине и «подсаживают» на таблетки от гипертонии. Этих женщин не вытащить на улицу для прогулки, потому что у них вечерний сериал и нет комфортной одежды на холодную погоду — помилуйте, какая дама за пятьдесят в здравом уме пойдет в спортивный магазин, чтобы купить себе непромокаемые утепленные лыжные штаны? Они не понимают, что мешок конфет каждый вечер у телевизора — плохая эмоциональная анестезия, и слова доктора про то, что избыток сахара плохо влияет на холестерин крови, им непонятны.

Поэтому русские девушки боятся стареть. Им кажется, где-то там, уже очень близко, их поджидают болезни и крошечная пенсия. Им чудится, что сразу после тридцати они вдруг станут невидимками, если не будут прикладывать титанических усилий по созданию фантазийного маникюра и подбору «молодящей» стрижки. Поэтому они выбирают пойти в ресторан с женихом, вместо того чтобы отклеить наконец накладные ресницы и отправиться лечить уставшую спину в бассейн.

Но я уверена, что здравый смысл все-таки победит. И даже моя мастерица по окрашиванию волос когда-нибудь перестанет ворковать в трубку очередному жениху, страдающему похмельем, чтобы принял аспирин с янтарной кислотой и не забывал, как сильно любит свою мусечку. Однажды она просто пошлет его к черту, а потом откроет собственный салон красоты, запишется на пробное занятие по гравити-йоге и постепенно накачает себе восхитительные мышцы спины. Может, в нее влюбится прекрасный непринц. И у него не нужно будет выпрашивать деньги, потому что он сам будет осыпать ее подарками, восхищаясь ее разносторонними увлечениями и самостоятельностью. Впрочем, эта часть счастливой сказки совсем необязательна. Потому что если есть любимое дело жизни, удовлетворенность собой и навык обеспечивать себя самостоятельно — этого вполне достаточно для хеппи-энда в сказке об умной принцессе.

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