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Названы самые хипстерские города мира
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Названы самые хипстерские города мира 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Исследование провела компания Movehub, специализирующаяся на возможностях для переезда. Специалисты изучили 20 стран и 446 городов, каждый из которых оценивали по 10-балльной шкале.
В качестве критериев, важных для каждого хипстера, исследователи выделили: наличие вегетарианских ресторанов, локальных кофеен, тату-салонов, винтажных магазинов и точек, торгующих пластинками.
Список, конечно, шутливый, но не бесполезный, т.к. помогает определить, насколько в мегаполисе развита городская культура.
Итак, ТОП-10 самых хипстерских городов мира
Брайтон-энд-Хоув, Великобритания
Портленд, США
Солт-Лейк-Сити, США  Сиэтл, США  Лиссабон, Португалия
Форт-Лодердейл, США  Майами, США  Орландо, США  Хельсинки, Финляндия
Спокан, США  Недавно также был опубликован рейтинг лучших стран для создания семьи.
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