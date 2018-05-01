Названы самые хипстерские города мира

Исследование провела компания Movehub, специализирующаяся на возможностях для переезда. Специалисты изучили 20 стран и 446 городов, каждый из которых оценивали по 10-балльной шкале.

В качестве критериев, важных для каждого хипстера, исследователи выделили: наличие вегетарианских ресторанов, локальных кофеен, тату-салонов, винтажных магазинов и точек, торгующих пластинками.

Список, конечно, шутливый, но не бесполезный, т.к. помогает определить, насколько в мегаполисе развита городская культура.

Итак, ТОП-10 самых хипстерских городов мира

Спокан, США Недавно также был опубликован рейтинг лучших стран для создания семьи.