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В преддверии ЧМ‐2018 в Ростове‐на‐Дону открыли парк за 800 млн рублей
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В преддверии ЧМ‐2018 в Ростове‐на‐Дону открыли парк за 800 млн рублей 

360tv.ru 1 час назад
В Ростове‐на‐Дону рядом со стадиона, который примет матчи Чемпионата мира по футболу 2018, открыли парк «Левобережный». Общий объем вложений в строительство парка составил 806 миллионов рублей, передал «Интерфакс».
По словам главы администрации города Виталия Кушнарева, большая часть средств была выделена по программе формирования комфортной городской среды. Общая площадь парка составила 16 гектаров, пешеходных аллей — 75 тысяч квадратных метров. Парк может пропускать 17 тысяч человек в час. Также есть двухсторонняя велосипедная дорожка, рассчитанная на 200-300 велосипедов в час.
Парк станет точкой роста левого берега Дона. Благодаря жителям города, он уже получил название «Левобережный», таким мы название и оставим. Протяженность набережной парка более одной тысячи метров. Летом здесь поставим роллердром, а зимой будет большой открытый ледовый каток
Виталий Кушнарев
В Ростове‐на‐Дону ввели в эксплуатацию стадион, построенный для ЧМ-2018. Его вместительность составляет 45 тысяч человек. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону встретятся сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала крупнейшего футбольного форума.
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