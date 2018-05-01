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В программисты с детского сада
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В программисты с детского сада 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Во владимирском детском саду №54 распахнул двери кружок робототехники для начинающих. Это первое в городе дошкольное образовательное учреждение, которое всерьёз и на высоком уровне занялось подготовкой будущих программистов.
Сейчас в кружке под названием «Лего-мастер» занимаются 9 ребят — воспитанников подготовительной группы. Ведёт образовательную программу педагог высшей категории Галина Пронина. Учителю физики и математики по образованию тема очень близка и интересна, поэтому за робототехнику она взялась с воодушевлением.
Своих роботов дошколята собирают из конструктора «LEGO WeDo 9580», — это специальный комплект, позволяющий детям от 5 лет конструировать и программировать своих первых роботов. Из деталей конструктора подопечные с легкостью собирают модели животных и техники, а потом с помощью специальной программы, заставляют свои творения передвигаться, издавать звуки или вращаться.
Для управления роботом предусмотрена специальная программная среда с простым и понятным управлением. Для удобства учеников написание программного кода заменено программированием мышкой. Таким образом юные программисты могут сами выбирать фрагменты команд и их последовательность. Так получаются «живые игрушки», которые нравятся детям.
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