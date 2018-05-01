Ещё
Жители Самары пожаловались на свалку в Студеном овраге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Самары пожаловались на свалку в Студеном овраге 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары открыли сезон отдыха на природе. «Последствия» такого пикника возмутили некоторых сограждан. Они показали, что оставили после себя отдыхающие в Студеном овраге.
Волга. Люди, шашлыки, свалки. #СтуденыйОвраг #ЛысаяГора #Самара pic.twitter.com/q7GAmq5htp
— Илья Иванников (@proS1LT) 30 апреля 2018 г.
Ранее в областном правительстве напомнили правила поведения на природе в выходные.
— Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установили особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, работать с открытым огнем, засорять лес бытовыми, строительными, промышленными отходами, — говорится в сообщении областного правительства.
За нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.
Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно и принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.
63.ru: последние новости
Сцена и трибуны: площадь Куйбышева готовят к предстоящим праздникам Сбор трудовых коллективов: в Самаре отмечают Праздник Весны и Труда В Самарской области подростки обкидали камнями проходящий поезд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась103
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили64
Будущий премьер Армении высказался о России239
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку156
Казаки заблокировали Сахаровский центр170
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение