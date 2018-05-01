Жители Самары пожаловались на свалку в Студеном овраге

Жители Самары открыли сезон отдыха на природе. «Последствия» такого пикника возмутили некоторых сограждан. Они показали, что оставили после себя отдыхающие в Студеном овраге.

Волга. Люди, шашлыки, свалки. #СтуденыйОвраг #ЛысаяГора #Самара pic.twitter.com/q7GAmq5htp

— Илья Иванников (@proS1LT) 30 апреля 2018 г.

Ранее в областном правительстве напомнили правила поведения на природе в выходные.

— Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установили особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, работать с открытым огнем, засорять лес бытовыми, строительными, промышленными отходами, — говорится в сообщении областного правительства.

За нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно и принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.