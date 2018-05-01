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Тысячи курян вышли на первомайскую демонстрацию
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Тысячи курян вышли на первомайскую демонстрацию 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Отличная солнечная пагода предопределила выбор горожан. Вместо традиционных пикников они выбрали демонстрацию.
Праздничное шествие началось на площади Перекальско. В десять утра демонстранты направились в сторону Красной Площади. Там запланирован праздничный митинг, который организовали городские власти. Весь день в центре города будут работать особые торговые площадки.
По предварительным подсчетам, 1 мая 2018 года — стало одним из саммых массовых мероприятий этого года. «Перебить» рекорд теперь сможет только Бессмертный полк, который пройдет 9 мая по схожему маршруту.
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