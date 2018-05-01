Волонтеров и получателей грантов освободят от НДФЛ

Если волонтерам предоставляют на этот период жилье, оплачивают им проезд, питание, обеспечивают оборудованием, считается, что это доход в натуральной форме. А значит, с него должны платиться налоги. Теперь это уходит в прошлое.

В Налоговом кодексе и раньше было предусмотрено, что от НДФЛ должны освобождаться выплаты волонтерам по гражданско-правовым договорам, предметом которых является безвозмездное выполнение работ или оказание услуг. Однако, какие именно выплаты должны получить налоговую льготу, уточнено не было. Теперь это уточнение есть. Оно предусмотрено Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».

Теперь не будут облагаться подоходным налогом деньги, которые добровольцы получают в виде возмещения понесённых ими расходов в ходе выполнения благотворительной работы. Также от НДФЛ освобождены, по новому закону, доходы, которые человек или организация получают в виде грантов президента России, премий и призов как в денежной, так и в натуральной формах, полученных по итогам участия в соревнованиях или конкурсах, а также для оплаты проезда для участия в них, питания и проживания.

Как уточняется в законе, не будет учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций имущество или деньги, которые были получены как гранты президента страны. Но тут стоит уточнить, что налоговые льготы распространяются правоотношения, которые возникли с начала этого года.

Как ранее отмечала вице-премьер Ольга Голодец , в нашей стране более 800 тысяч человек работают в некоммерческих организациях (НКО) на постоянной основе (по трудовому договору) и более 3,8 миллиона человек помогают им в качестве волонтеров. И это только по официальным данным. Но многие россияне время от времени помогают общественным организациям и участвуют в различных мероприятиях, но статистика их не улавливает. Так что реально волонтерское движение в России шире, полагает вице-премьер.

Всего НКО у нас 143 тысячи. Они оказывают 13 процентов государственных социальных услуг в стране на сумму более десяти миллиардов рублей.