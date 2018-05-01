В Самарской области прошли праздничные шествия ко Дню весны и труда

Центральной площадкой первомайских торжеств по традиции стала площадь Куйбышева в Самаре — с 11:00 началось праздничное прохождение колонн через площадь. Через главную площадь губернии прошли представители трудовых коллективов всех девяти районов областного центра и федерации профсоюзов Самарской области . За прохождением колонн все желающие могли наблюдать с трибун, установленных на площади. Чем воспользовались жители и гости областной столицы — свидетелями праздника стали несколько тысяч человек.

Вместе с самарцами в шествии принял участие глава Самарской области Дмитрий Азаров . Приветствуя участников шествия, Дмитрий Азаров отметил, что Первомай продолжает вдохновлять людей на трудовые свершения во имя мира, согласия в обществе, величия и процветания нашей Родины.

"Первомай объединяет представителей всех поколений, самых разных профессий, национальностей, политических взглядов. Все, что объединяет нас, делает нас сильнее, делает сильнее нашу страну, великую Россию " — сказал глава региона. Он добавил, что сейчас перед Самарской областью, страной в целом стоят большие и смелые задачи, от успешного решения которых зависит благополучие каждого человека, каждой семьи.

"Наша страна должна совершить решительный прорыв по всем направлениям — в повышении уровня благосостояния граждан, в ускорении темпов экономического роста, повышения качества жизни в наших городах и селах. На это нацеливает нас президент страны Владимир Владимирович Путин ", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона заметил, что труженики крупнейшего промышленного и научного центра России должны помочь России справиться с поставленными задачами. Для этого в губернии есть все, и, в первую очередь, люди, люди талантливые, трудолюбивые, любящие свою Родину.

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам: «Я сердечно благодарю вас за труд во благо региона, во благо страны. Низкий поклон ветеранам труда, людям легендарной судьбы. Вы пример для нашей молодежи, пример для каждого из нас».

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов поздравил жителей региона от имени всех 600 тыс. членов профсоюзов и пожелал участникам шествия безопасных условий труда, достойной заработной платы и чистого неба над головой.

Слова поздравления всем жителям Самарской области прозвучали и от Героя Социалистического труда Максима Оводенко. «Нам всем надо упорно трудиться, чтобы наша область стала самой лучшей в России», — напутствовал всех жителей региона заслуженный ветеран.

Сразу после окончания шествия на площади участники праздника увидели представление «Автородео» с участием лучших каскадеров России. Спортсмены представили программу «Танцующие автомобили», в которой приняли участие 50 моделей АвтоВАЗа . Задействованы были как новинки, так и модели, ставшие историей. Зрителям показали множество интересных номеров, некоторые из них демонстрировались впервые, а часть была специально создана к этому дню. Красочным завершением первомайского торжества на площади стал парад автомобилей.