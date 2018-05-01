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В самом мощном коллайдере SuperKEKB состоялось первое столкновение частиц
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В самом мощном коллайдере SuperKEKB состоялось первое столкновение частиц 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Еще в начале прошлого месяца в международном центре физики высоких энергий KEK, что в городе Цукуба, Япония, заработал суперколлайдер SuperKEKB. А недавно был проведен первый эксперимент по взаимодействию позитронов с электронами, в ходе которых было зарегистрировано появление новых частиц, содержащих пары кварков.
Фиксирование произошло благодаря детектору Belle-II, который является усовершенствованной версией сенсора, использовавшегося в ходе проекта KEKB/Belle, который проводился с 1999 по 2010 год. Благодаря полученным данным были проанализированы характеристики пар B— и анти-В-мезонов, а также измерен эффект нарушения СР-симметрии.
Центр управления SuperKEKB
Обновленный электрон-позитронный суперколлайдер SuperKEKB представляет собой супер-B-установку, где изучается распад элементарных частиц, содержащих тяжелые кварки. А детектор Belle II — это высокоточный электромагнитный калориметр для измерения энергии частиц. Вес Belle II составляет порядка 40 тонн. Сам прибор построен на основе кристаллов йодистого цезия. А информация регистрируется настолько быстро, что позволяет за миллионные доли секунды выявить, является ли текущее столкновение полезным и стоит его зарегистрировать или же тратить ресурсы на него не имеет смысла.
Дисплей регистрации элементарных частиц
В ходе недавнего эксперимента установленный в точке взаимодействия пучков электронов и позитронов Belle II зарегистрировал первую электрон-позитронную аннигиляцию. Физики планируют, что в ближайшее десятилетие можно будет зарегистрировать порядка 50 миллиардов столкновений элементарных частиц, что позволит наиболее полно изучить пары B— и анти-B-мезонов. Это в 50 раз больше объема данных, полученных в ходе предыдущего эксперимента.
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