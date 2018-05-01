В самом мощном коллайдере SuperKEKB состоялось первое столкновение частиц

Еще в начале прошлого месяца в международном центре физики высоких энергий KEK, что в городе Цукуба Япония , заработал суперколлайдер SuperKEKB. А недавно был проведен первый эксперимент по взаимодействию позитронов с электронами, в ходе которых было зарегистрировано появление новых частиц, содержащих пары кварков.

Фиксирование произошло благодаря детектору Belle-II, который является усовершенствованной версией сенсора, использовавшегося в ходе проекта KEKB/Belle, который проводился с 1999 по 2010 год. Благодаря полученным данным были проанализированы характеристики пар B— и анти-В-мезонов, а также измерен эффект нарушения СР-симметрии.

Центр управления SuperKEKB

Обновленный электрон-позитронный суперколлайдер SuperKEKB представляет собой супер-B-установку, где изучается распад элементарных частиц, содержащих тяжелые кварки. А детектор Belle II — это высокоточный электромагнитный калориметр для измерения энергии частиц. Вес Belle II составляет порядка 40 тонн. Сам прибор построен на основе кристаллов йодистого цезия. А информация регистрируется настолько быстро, что позволяет за миллионные доли секунды выявить, является ли текущее столкновение полезным и стоит его зарегистрировать или же тратить ресурсы на него не имеет смысла.

Дисплей регистрации элементарных частиц

В ходе недавнего эксперимента установленный в точке взаимодействия пучков электронов и позитронов Belle II зарегистрировал первую электрон-позитронную аннигиляцию. Физики планируют, что в ближайшее десятилетие можно будет зарегистрировать порядка 50 миллиардов столкновений элементарных частиц, что позволит наиболее полно изучить пары B— и анти-B-мезонов. Это в 50 раз больше объема данных, полученных в ходе предыдущего эксперимента.