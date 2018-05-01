В Чувашии более 35 тысяч человек вышли на шествие в День весны и труда 

Сбор участников начался в 10.00. Традиционно маршрут шествия проходил по проспекту Ленина до Красной площади. В мероприятии принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев, а также председатель госсовета республики Валерий Филлимонов, глава Чебоксар Евгений Кадышев и глава горадминистрации Алексей Ладыков.
На фото в центре: Михаил Игнатьев
Фото: первомайское шествие в Чебоксарах
Фото: первомайское шествие в Чебоксарах
Фото: первомайское шествие в Чебоксарах
Фото: первомайское шествие в Чебоксарах
Фото: первомайское шествие в Чебоксарах Завершится праздничный день концертом на Красной площади. Фото: pravdapfo.ru, sovch.chuvashia.com, соцсеть