В Чувашии более 35 тысяч человек вышли на шествие в День весны и труда

Сбор участников начался в 10.00. Традиционно маршрут шествия проходил по проспекту Ленина до Красной площади. В мероприятии принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев , а также председатель госсовета республики Валерий Филлимонов, глава Чебоксар Евгений Кадышев и глава горадминистрации Алексей Ладыков На фото в центре: Михаил Игнатьев Фото: первомайское шествие в Чебоксарах Фото: первомайское шествие в Чебоксарах Фото: первомайское шествие в Чебоксарах Фото: первомайское шествие в Чебоксарах Фото: первомайское шествие в Чебоксарах Завершится праздничный день концертом на Красной площади. Фото: pravdapfo.ru, sovch.chuvashia.com, соцсеть