Костромской мост начали защищать изнутри 

В Костроме продолжается ремонт моста через Волгу, узнал KOSTROMA.TODAY. В течение суток на мосту работает более 100 человек.
По информации пресс-службы городской администрации, за минувшие сутки рабочие восстановили 10 метров защитного слоя бетона внутри мостового пространства, отремонтировали 20 метров тротуара и положили 40 квадратных метров гидроизоляции.
Сегодня на мосту продолжаются работы на тротуаре.
В середине апреля ход ремонта моста проверил Виктор Емец. Он отметил, что в этот раз работы не должны затянуться, потому что у подрядчика есть все необходимые материалы.
При идеальном раскладе движение по мосту полностью будет открыто в августе.