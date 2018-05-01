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Костромской мост начали защищать изнутри
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Костромской мост начали защищать изнутри 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме продолжается ремонт моста через Волгу, узнал KOSTROMA.TODAY. В течение суток на мосту работает более 100 человек.
По информации пресс-службы городской администрации, за минувшие сутки рабочие восстановили 10 метров защитного слоя бетона внутри мостового пространства, отремонтировали 20 метров тротуара и положили 40 квадратных метров гидроизоляции.
Сегодня на мосту продолжаются работы на тротуаре.
В середине апреля ход ремонта моста проверил Виктор Емец. Он отметил, что в этот раз работы не должны затянуться, потому что у подрядчика есть все необходимые материалы.
При идеальном раскладе движение по мосту полностью будет открыто в августе.
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