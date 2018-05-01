Северные и районные надбавки в ЯНАО: кому начисляют быстрее и больше? 

Вся территория Ямала относится к районам Крайнего Севера. Работающим здесь, как известно, Трудовой кодекс РФ и федеральный закон гарантируют специальную надбавку — 80 процентов. Начисляется она не сразу, а частями, в зависимости от возраста и стажа. Кто быстрее заработает максимум? Общий порядок начислений указан в профильной инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 года № 2. Дольше всех — пять лет — придется копить «полярки» тем, кто старше 30 лет и на северах оказался впервые. Если тридцатник еще не стукнул, то новоявленный северянин достигнет потолка за три года. Год жизни в ЯНАО ускорит этот процесс на 6 месяцев — 80 процентов за 2,5 года. Для оформления попросят справку о регистрации по месту жительства. Раньше, до 2005 года, прожившему на Крайнем Севере и в приравненной к нему местности не менее пяти лет полная надбавка начислялась с первого дня труда. Однако в новой редакции федерального закона этот пункт отсутствует. На региональном уровне удалось сохранить «автоматическое» начисление всех 80 процентов только для молодежи, прожившей в ЯНАО пять лет и трудоустраивающейся в бюджетную сферу. Помимо северного коэффициента, начисления для северян умножают на районный. Как пояснила врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в ЯНАО Татьяна Ваганова, он применяется с первого месяца работы и на территории Ямала не может быть ниже 50 процентов, или 1,5. Выше — да, предельный уровень варьируется в зависимости от отрасли и нормативных актов субъекта Федерации. Так, работники организаций, финансируемых из окружного бюджета, получают больше благодаря региональному закону 89-ЗАО от 16 декабря 2004 года. Если они находятся в населенных пунктах до полярного круга, РК составляет 1,7, за ним уже 1,8. Как районный коэффициент зависит от отраслей, источника финансирования
и местонахождения населённого пункта: 1,5 — минимум для всех. Используется для работников ЖКХ, торговли. А также плавающего состава в период навигации, подразделений и организаций гражданского воздушного флота, работающих южнее полярного круга*. 1,6 — используется для работников железнодорожного транспорта, подразделений и организаций воздушного флота, плавсостава речного флота в период навигации, подразделений и организаций гражданского воздушного флота, работающих севернее полярного круга **. 1,7 — ТЭК, организации и учреждения, финансируемые из окружного бюджета и находящиеся южнее полярного круга *. 1,8 — ТЭК, организации и учреждения, финансируемые из окружного бюджета и находящиеся севернее полярного круга **. *Южнее полярного круга: Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Новый Уренгой, Красноселькупский район, Надым и Надымский район (за исключением Ныдинского и Ямбургского сельсоветов), Пуровский район (за исключением Самбургского с/с), Шурышкарский район. **Севернее полярного круга: Лабытнанги, Салехард, Ныдинский и Ямбургский с/с Надымского района, Приуральский район, Самбургский с/с Пуровского района, Тазовский и Ямальский районы. АКЦЕНТЫ Следите за записями в трудовой Основанием для «полярок» служит информация отдела кадров, отраженная в трудовой книжке. Никакие справки в расчет не принимаются. Поэтому принципиально важно следить за тем, чтобы в трудовой всё фиксировалось как положено. Не секрет, что есть организации, которые пытаются уйти от своих обязанностей. Они подменяют трудовые отношения с работником гражданско-правовым договором или договором подряда. Соглашаясь на них, человек рискует остаться без официального стажа, отпускных и северных надбавок. Ведь такие документы подразумевают разовое выполнение услуги, оформляются актом приемки-передачи и завершаются вознаграждением. Татьяна Ваганова советует ямальцам, когда их что-то смущает при трудоустройстве или во время работы, незамедлительно консультироваться со специалистами трудовой инспекции. — К сожалению, граждане обращаются к нам, когда уже поздно — после того как гражданско-правовые отношения завершены. В таких ситуациях мы не можем принять меры к работодателю и принудить его оформить трудовые отношения, поскольку они с работником уже закончились. Человеку остается только обратиться с иском в суд, — отметила Татьяна Ваганова. Если бы обращались в инспекцию раньше, чем соглашались на условия работодателя, восстановить права было бы намного проще. Тем более для фирм-нарушителей предусмотрены санкции по КоАП РФ — от 10 до 100 тысяч рублей. Как обратиться в трудинспекцию, не выходя из дома? • Единый портал госуслуг gosuslugi.ru • Общественная приемная Роструда на сайте rostrud.ru • Портал «Онлайнинспекция.рф» • Гострудинспекция в ЯНАО git89.rostrud.ru, контактный телефон в Салехарде (34922) 4-44-85.