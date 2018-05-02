В Ростове-на-Дону перед ЧМ-2018 открыли специальный парк

Парк расположился на площади в 18,1 гектара, на левом берегу Дона, между новым стадионом и рекой.

Новый парк в преддверии чемпионата мира по футболу открылся в Ростове-на-Дону. Появился он около стадиона «Ростов Арена», где и пройдут игры мундиаля.

Новый объект назвали «Левобережный», так как парк находится на левом берегу Дона. На месте, где еще год назад рос камыш, теперь есть разнообразные зоны отдыха: проложены бульвары, тротуары, пешеходные дорожки, а также трассы для велосипедистов.

Площадь парка больше 18-ти гектаров, по подсчетам проектировщиков за час его могут свободно посетить больше 15-ти тысяч человек.

Оценить территорию сами ростовчане могут уже сегодня, а вот первые иностранные делегации там ждут в июне. А уже 17-го июня на «Ростов Арене» пройдет первый матч Чемпионата мира — самая титулованная команда — из Бразилии сыграет со сборной Швейцарии

Ранее в историческом сквере Екатеринбурга открыли парк чемпионата мира по футболу, а специальными гостями церемонии открытия стали легендарный французский полузащитник Марсель Десайи и знаменитый актер Сами Насери, известный широкому зрителю по серии фильмов «Такси».