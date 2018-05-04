В Ростове-на-Дону испортили газон в новом парке, построенном к ЧМ-2018 

1 мая в Ростове-на-Дону состоялось официальное открытие нового парка, который был построен к предстоящему чемпионату мира по футболу. За сутки жители города испортили свежий газон колёсами своих автомобилей. Отмечается, что рядом с парком присутствует парковка.
Фотографии, которые были сделаны 2 мая, опубликовал паблик «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».
Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового этапа (Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия) и одна встреча 1/8 финала.