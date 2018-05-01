Глава НАС: работу с Украиной и США по наркозависимым удается поддерживать

МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. Сотрудничество с Украиной США в области реабилитации наркозависимых удается поддерживать, несмотря на сложную международную ситуацию. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правления Национального антинаркотического союза (НАС) Никита Лушников.

"С Украиной мы работали с самого начала, но сейчас она сильно отдалилась, хотя мы стараемся, чтобы политические моменты не влияли на нашу работу, — сказал он. — Они иногда посещают наши мероприятия по возможности, но мы сами туда не ездим давно, чтобы не вызывать лишние вопросы".

Лушников отметил, что эффективную работу по реабилитации наркозависимых удалось наладить также в США, несмотря на сложности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. «В США мы ведем работу в двух штатах, в Атланте и в Сиэтле, открываем информационно-консультативный центр в Лос-Анджелесе », — указал он. По словам председателя правления НАС, местные власти штатов, где организована деятельность по реабилитации, «видят результат». «Мы не встречаем каких-то препятствий в нашей работе», — добавил он.

По словам собеседника агентства, с определенными сложностями пришлось столкнуться в начале апреля на мероприятии высокого уровня по предупреждению наркопреступности в Нью-Йорке . Выступать пришлось без перевода, а организаторы первоначально не предоставили возможность провести видеопрезентацию деятельности НАС, продолжил он. «С большими трудами мы смогли убедить [руководителя отделения Управления по наркотикам и преступности ООН в Нью-Йорке] госпожу Симоне [Монасебян] помочь нам показать видеосюжет о нашей работе. Зато потом она сказала, что мы ведем большую работу, и она не знала, что такая работа ведется в России », — сообщил Лушников.

Абхазии и Он отметил, что подразделения НАС действуют также в других странах — в Израиле , Германии, Белоруссии Таиланде . «У реабилитации наркозависимых нет национальной принадлежности и политической ориентации, мы объединяемся в борьбе против одного врага», — подчеркнул собеседник.