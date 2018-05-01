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«Я разочарована»: Собчак назвала проблемой 76% проголосовавших за Путина
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«Я разочарована»: Собчак назвала проблемой 76% проголосовавших за Путина 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Она отметила разобщенность оппозиции
Телеведущая Ксения Собчак в комментарии газете The Guardian рассказала, какое впечатление произвел на нее результат голосования на выборах президента РФ 18 марта. Она сообщила, что была разочарована своим результатом (1,68%), однако еще больше ее разочаровал процент голосов в поддержку Владимира Путина.
«Это огромная проблема — 76%», — приводятся в материале слова Собчак, решившей на выборах стать альтернативой голосования «против всех». Она признала, что это серьезный вызов для либеральной оппозиции.
«Оппозиция была расколота из-за бойкота. Но получить такой низкий результат… Я расстроилась», — сказал Собчак.
Беспрецедентную победу Путина светская львица объяснила тем, что команда российского президента убедила избирателей в том, что страна окружена врагами, и справиться с этим может только он — сильный лидер.
Собчак рассказала изданию о работе над политическим проектом «Партия перемен», который они запустили с Дмитрием Гудковым. Она призналась, что пытается как-то повлиять на ситуацию в стране, хотя понимает, что возможностей мало. «Но нужно пытаться», — заявила она. Автор материала так описывает состояние Собчак: колеблется между оптимизмом и стоицизмом.
Отметим, что сразу после выборов раскол в рядах оппозиции только усугубился. Недопущенный на выборы Алексей Навальный резко отказался сотрудничать с Собчак, раскритиковав ее.
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