«Я разочарована»: Собчак назвала проблемой 76% проголосовавших за Путина

Она отметила разобщенность оппозиции

Телеведущая Ксения Собчак в комментарии газете The Guardian рассказала, какое впечатление произвел на нее результат голосования на выборах президента РФ 18 марта. Она сообщила, что была разочарована своим результатом (1,68%), однако еще больше ее разочаровал процент голосов в поддержку Владимира Путина

«Это огромная проблема — 76%», — приводятся в материале слова Собчак, решившей на выборах стать альтернативой голосования «против всех». Она признала, что это серьезный вызов для либеральной оппозиции.

«Оппозиция была расколота из-за бойкота. Но получить такой низкий результат… Я расстроилась», — сказал Собчак.

Беспрецедентную победу Путина светская львица объяснила тем, что команда российского президента убедила избирателей в том, что страна окружена врагами, и справиться с этим может только он — сильный лидер.

Собчак рассказала изданию о работе над политическим проектом «Партия перемен», который они запустили с Дмитрием Гудковым . Она призналась, что пытается как-то повлиять на ситуацию в стране, хотя понимает, что возможностей мало. «Но нужно пытаться», — заявила она. Автор материала так описывает состояние Собчак: колеблется между оптимизмом и стоицизмом.