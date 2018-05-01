В Харькове участника первомайской демонстрации облили кефиром

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости . Участника первомайской демонстрации в Харькове националисты облили кефиром, сообщает во вторник местное издание «057ua».

Ранее полиция в Одессе задержала во время первомайской демонстрации женщину, ударившую палкой с флагом националиста.

Любителей первомая в #Харьков облили кефиром. pic.twitter.com/Gr6eYmyBjR

— Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 1 мая 2018 г.

По данным издания в центре Харькова состоялся митинг и марш солидарности трудящихся, в которых приняли участие около 150 людей в основном пожилого возраста. Вместе с тем издание отмечает, что полиция не разрешила участникам митинга развернуть флаг СССР, предупредив их об уголовной ответственности.

"Один из проукраинских активистов облил кефиром главу «Трудовой Харьковщины» Павла Тищенко, после чего его оттеснила полиция", — пишет издание.

Отмечается, что митинг проходил под усиленной охраной полиции.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно закону, на Украине запрещена пропаганда коммунистической символики.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Первомай в #Харьков. Шествие в районе пл. Конституции. pic.twitter.com/1eM61ktec0

— Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 1 мая 2018 г.