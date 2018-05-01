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Шотландия ввела минимальную цену за одну единицу алкоголя
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Шотландия ввела минимальную цену за одну единицу алкоголя 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Власти Шотландии ввели минимальную цену за одну единицу алкоголя (выражается в «юнитах», равна 8 граммам этилового спирта) в размере 50 пенсов ($0,69). Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News, передает ТАСС.
«В течение первых пяти лет действия этого ограничения, согласно предварительным подсчетам, вследствие употребления алкоголя будет зафиксировано на несколько сотен смертей меньше, мы также уменьшим количество случаев госпитализации», — сказала первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Введение минимальной цены за единицу алкоголя означает, что стандартная бутылка вина объемом 0,75 литра не может быть продана дешевле £4,88 ($6,7), бутылка виски объемом 0,7 литра обойдется теперь минимум в £14 ($19,3), а цена за два литра пятипроцентного сидра не опустится ниже £5 ($6,9). Шотландское правительство предупредило предприятия розничной торговли, что новое ограничение не предусматривает переходного периода, и пригрозило лишением лицензий в случае его неисполнения.
В Шотландии зафиксировано наибольшее количество летальных исходов в связи с употреблением горячительных напитков по сравнению с любым другим регионом Великобритании. В 2016 году в Соединенном Королевстве в результате употребления алкогольных напитков скончались 7327 человек, большая часть из которых мужчины. В коэффициентном выражении это означает, что на 100 тысяч мужчин в Шотландии приходится 30,9 смертей в результате употребления спиртосодержащей продукции, в то время как в Северной Ирландии данный показатель равен 22,2, а в Англии и Уэльсе — 14,6.
Шотландская национальная партия, которая обладает большинством в национальном парламенте Шотландии, ранее уже предлагала ввести минимальную цену в 50 пенсов за один юнит алкоголя. Но она встретила сопротивление со стороны Ассоциации шотландского виски, которая оспаривала данное нововведение в Верховном суде Соединенного Королевства, опасаясь негативных экономических последствий от повышения цен на алкоголь. Суд в итоге встал на сторону шотландских властей. Таким образом, Шотландия стала одной из немногих стран в мире, наряду с США, Канадой, Россией, Украиной, Молдавией и Узбекистаном, которые установили предел минимальной розничной цены на спиртосодержащую продукцию.
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