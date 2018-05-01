Шотландия ввела минимальную цену за одну единицу алкоголя

Власти Шотландии ввели минимальную цену за одну единицу алкоголя (выражается в «юнитах», равна 8 граммам этилового спирта) в размере 50 пенсов ($0,69). Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News , передает ТАСС

«В течение первых пяти лет действия этого ограничения, согласно предварительным подсчетам, вследствие употребления алкоголя будет зафиксировано на несколько сотен смертей меньше, мы также уменьшим количество случаев госпитализации», — сказала первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Введение минимальной цены за единицу алкоголя означает, что стандартная бутылка вина объемом 0,75 литра не может быть продана дешевле £4,88 ($6,7), бутылка виски объемом 0,7 литра обойдется теперь минимум в £14 ($19,3), а цена за два литра пятипроцентного сидра не опустится ниже £5 ($6,9). Шотландское правительство предупредило предприятия розничной торговли, что новое ограничение не предусматривает переходного периода, и пригрозило лишением лицензий в случае его неисполнения.

В Шотландии зафиксировано наибольшее количество летальных исходов в связи с употреблением горячительных напитков по сравнению с любым другим регионом Великобритании . В 2016 году в Соединенном Королевстве в результате употребления алкогольных напитков скончались 7327 человек, большая часть из которых мужчины. В коэффициентном выражении это означает, что на 100 тысяч мужчин в Шотландии приходится 30,9 смертей в результате употребления спиртосодержащей продукции, в то время как в Северной Ирландии данный показатель равен 22,2, а в Англии и Уэльсе — 14,6.