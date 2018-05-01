Требования об индексации зарплат звучали 1 мая на митинге в Челябинске

Около 10 тысяч человек пришли на праздничное мероприятие, посвященное празднику 1 мая, сообщается на сайте Челпроф.ру.

Анатолий Литовченко. Основным лозунгом мероприятия стал лозунг «За достойный труд и справедливую социальную политику!». На митинге выступили председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков, председатель регионального парламента Владимир Мякуш , депутат Госдумы РФ

На митинге присутствовали и сотрудники предприятий с конкретными требованиями. Например, работники ЧЭМК пришли с плакатами с требованиями индексации зарплат. Представитель комбината в своем выступлении не митинге также сказал, что владельцы предприятий должны выполнить обещание индексации зарплат сотрудникам ЧЭМК.

Отметим, что митинг завершился принятием резолюции с обращением к будущему правительству РФ. В обращении были сформулированы социальные требования, в частности, об индексации зарплат и пенсий в размере не ниже уровня инфляции. Также в резолюции прозвучало требование остановить «губительную оптимизацию здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения».