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Требования об индексации зарплат звучали 1 мая на митинге в Челябинске
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Требования об индексации зарплат звучали 1 мая на митинге в Челябинске 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Около 10 тысяч человек пришли на праздничное мероприятие, посвященное празднику 1 мая, сообщается на сайте Челпроф.ру.
Очень многие пришли на Театральную площадь семьями, с детьми. Митинг-концерт был организован Федерацией профсоюзов Челябинской области, ОНФ, партией «Единая Россия» и общественным движением «За возрождение Урала».
Основным лозунгом мероприятия стал лозунг «За достойный труд и справедливую социальную политику!». На митинге выступили председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков, председатель регионального парламента Владимир Мякуш, депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко.
На митинге присутствовали и сотрудники предприятий с конкретными требованиями. Например, работники ЧЭМК пришли с плакатами с требованиями индексации зарплат. Представитель комбината в своем выступлении не митинге также сказал, что владельцы предприятий должны выполнить обещание индексации зарплат сотрудникам ЧЭМК.
Отметим, что митинг завершился принятием резолюции с обращением к будущему правительству РФ. В обращении были сформулированы социальные требования, в частности, об индексации зарплат и пенсий в размере не ниже уровня инфляции. Также в резолюции прозвучало требование остановить «губительную оптимизацию здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения».
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