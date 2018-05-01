УФСИН России по Псковской области попросит финансовой помощи у врио губернатора региона 

УФСИН России по Псковской области проводит встречи проводит встречи с муниципалитетами региона, ища варианты для взаимовыгодного сотрудничества: как сообщает пресс-служба ведомства, на сегодня поступили ответы о возможности сотрудничества из Псковского, Пустошкинского, Плюсского, Бежаницкого, Невельского и Стругокрасненского районов, а также из Пскова и Великих Лук. Как уточняют в пресс-службе, все вышеперечисленные мероприятия проводятся «в целях подготовки к встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым». В ходе встречи представители УФСИН планируют обсудить с главой региона вопросы льготных условий для подразделений УИС, а также вопросы материально-технической базы учреждений. Ещё одним вопросом станет получение целевой финансовой помощи на развитие и укрепление материально-технической базы производства исправительных учреждений за счет средств регионального бюджета. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».