Главный по тарелочкам: как новый директор NASA повлияет на изучение космоса

NASA официально появился новый директор. В понедельник, 23 апреля, в США был приведен к присяге Член Палаты представителей США от Оклахомы Джеймс Брайденстайн, что положило конец самому длительному периоду (почти 15 месяцев), когда американское космическое агентство работало без формального лидера. Но на этом трудности могут только начинаться — на сомнительность кандидатуры Брайденстайна указывали еще задолго до его вступления в должность.

Политические мотивы

Основная претензия к Брайденстайну со стороны противников его назначения сводилась преимущественно к двум вещам — его профессиональным качествам и личностным характеристикам.

Во-первых, новый глава NASA не является и никогда не являлся ни инженером, ни ученым. Брайденстайн — бывший военный пилот, он нес службу на авианосце « Авраам Линкольн » ВМС США, «налетав» за свою карьеру почти 2000 часов, в том числе, в ходе операций США в Ираке Афганистане на самолетах E-2C Hawkeye и F-18 Hornet.

Позже он был директором музея космонавтики в города Талса в штате Оклахома, а c 2013 года до назначения директором NASA представлял штат в американском Конгрессе.

У организации есть опыт работы под руководством не-ученого и не-инженера, но Брайденстайн — первый профессиональный политик, который встал во главе космического агентства.

Есть и более конкретные претензии со стороны общественности. Во-первых, Брайденстайн известен как «отрицатель изменений климата», в связи с чем ему припоминают слова 2013 года, когда он поставил под сомнение наличие феномена глобального потепления. Это важно как минимум с точки зрения политики — в 2017 году глава Space X Илон Маск покинул из консультативный совета предпринимателей в знак протеста выхода США из Парижских соглашений по климату. Space X плотно сотрудничает с NASA, а относительная свобода Маска совершать резкие движения может обернуться осложнением отношений космического ведомства с частниками –—репутация Маска выше, чем у Брайденстайна.

Во-вторых, новый глава NASA не раз высказывался относительно ЛГБТ-сообщества, выступая, в частности, против однополых браков. Члены самого этого сообщества, в свою очередь, полагают, что даже сама номинация Брайденстайна на пост главы NASA была «очередной атакой администрации Трампа на ЛГБТ». Учитывая политизированность этого вопроса и влияние указанного сообщества на повестку дня в США, подобные высказывания могут обернуться проблемами не только для директора, но и для всей NASA — вряд ли сенаторы, защищающие права меньшинств, будут благосклонны в вопросах бюджетирования космического агентства.

В будущее

В ходе церемонии приведения нового директора NASA к присяге вице-президент США Майкл Пенс подчеркнул, что перед организацией стоят, в том числе и задачи по обеспечению безопасности Штатов в сфере космоса. Также он пообещал всестороннюю поддержку проектам компании со стороны американского лидера Дональда Трампа, который, напомним, ранее подписал Директиву о космической политике, определяющей новые масштабные задачи NASA, в частности, лунные миссии и освоение Солнечной системы в целом.

Согласуются ли эти задачи с личными взглядами Брайденстайна? Более чем — новый глава NASA еще будучи сенатором видел основные задачи США в установлении «постоянного присутствия» на Луне, развития экспансии в пределах нашей системы, а также решение проблемы космического мусора на орбите Земли.

Ему также придется разбираться с потенциальным уходом США с МКС и реализацией идеи создания околунной станции совместно с российским «Роскосмосом». В случае последней, кстати, могут пригодиться «политические» навыки Брайденстайна — в условиях, когда отношения между Россией и США обострены, способность уметь договариваться, как с со своими партнерами, так и с оппозицией внутри самих США может быть крайне полезной.

Вдобавок к вышеперечисленным вызовам главе космического агентства придется обеспечить успех программ по разработке ракеты-носителя SLS и корабля Orion — проектам, на которые власти США возлагают большие надежды и которым оказывается всевозможная поддержка на уровне Конгресса.

Оба эти проекта напрямую связаны с планами космической экспансии США и неудача даже одного из них способна вывести сомнения в способностях Брайденстайна управлять ведомством на новый уровень. И это не говоря уже о космическом телескопе Джеймса Уэбба — крайне дорогом «космическом долгострое», запланированном к запуску в 2020 году. Внимание со стороны прессы и конгрессменов к аппарату не ослабевает, а очередной перенос даты ввода аппарата в строй может также пошатнуть репутацию и кресло под директором NASA.

Космическая конкуренция

Брайденстайн возглавил NASA в один из ключевых периодов истории организации. Случившиеся и грядущие перемены в космической отрасли — рывок частного сектора, усиление международной конкуренции на орбите, новые амбициозные проекты — требуют нового, смелого и, возможно более радикального подхода к деятельности.

Новый глава агентства еще до вступления в должность имеет целый ряд недругов, которые в будущем могут сорвать его планы по реализации стоящие перед ним задач, а также вероятный недостаток знаний в области науки и инженерии.

Сумеет ли новый шеф NASA привлечь своих сторонников по Конгрессу, Белый дом, частные структуры и массы будет ясно с ходом реализации конкретных миссий. В теории, у него может получиться — в эпоху кардинальных изменений в космической сфере ей требуется свежий взгляд, порой, человека со стороны. Джеймс Брайденстайн, так долго смотрящий на инженеров и физиков NASA из Палаты представителей, как раз тот, кто мог увидеть что-то новое.

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