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Новая ГЭС угрожает раскопкам древнейших китайских захоронений
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Новая ГЭС угрожает раскопкам древнейших китайских захоронений 

Индикатор 29 минут назад
Фото: Индикатор
Строящаяся в Китае ГЭС Удундэ может затопить восем недавно обнаруженных археологических объектов общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. На территории раскопок нашли сотни захоронений периода династии Западная Чжоу. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на Сычуаньский институт культурных реликвий и археологии.
335 гробниц периода Западной Чжоу (1100-771 годы до н.э.) были обнаружены на северо-западе провинции Сычуань, в уезде Хуэйли. В древних могилах ученые обнаружили более двух тысяч изделий из керамики, камня, меди, железа, костей и ракушек. Археологи ведут раскопки на территории общей площадью 37 500 квадрантных метров. Большая часть обнаруженных объектов скорее всего затопит водой после запуска одной из крупнейших в мире ГЭС — Удундэ.
Гидроэлектростанция Удундэ в крупнейшем мире каскаде на реке Янцзы должна начать работу в 2020 году. Она станет седьмой по мощности ГЭС в мире и четвертой — в Китае. Обнаруженные захоронения находятся в опасной близости к строящейся станции. Археологи ожидают, что большинство из них разрушатся, когда станция начнет работать. Некоторые найденные археологами образцы уже перевезены в археологический музей уезда Хуэйли и музей города Чэнду для дальнейшего изучения, сообщает ТАСС.
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