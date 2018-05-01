Врио губернатора поздравил жителей Псковской области с Первомаем.
«Первое мая — всенародно любимый праздник, который широко отмечали еще во времена Российской империи, — говориться в обращении. — За прошедшие
годы он в значительной степени изменился, но сам дух его остается прежним — сегодня мы чествуем каждого труженика, который верен своему делу, идеям и идеалам.
Псковская область издревле славится своим трудолюбивым народом, преданным своей земле и ремеслу. Несмотря на все сложности, мы демонстрируем в последние годы хороший темп роста в промышленности и сельском хозяйстве».
Руководитель области заметил, что впереди много работы и выразил уверенность что каждый готов сделать свой вклад в развитие региона, приложить усилия к процветанию родного дома.
Он пожелал, чтобы любая работа приносила пользу и удовлетворение, а также бодрости сил, мира и благополучия.