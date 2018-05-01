Алиханов поздравил калининградцев с 1 мая

Губернатор Калининградской области поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда.

«Уважаемые жители Калининградской области!

В эти дни мы встречаем Первомай — праздник, который традиционно отождествляется у нас с созиданием, стремлением к миру, устойчивому развитию страны.

Добросовестный, ответственный труд, профессионализм и компетентность всегда были и остаются востребованными. Это ключевой вектор роста экономики, обязательное условие достойной жизни каждого человека и всего общества, в целом благополучия региона и страны.

Спасибо всем, кто трудится на благо Калининградской области, нашей великой России . Особые слова благодарности — ветеранам, труд которых лежит в основе социально-экономического потенциала региона.

Несомненно, нам предстоит сделать ещё очень многое. Все вместе, общими усилиями мы продолжим создавать условия для повышения инвестиционной привлекательности региона, для его динамичного развития и создания комфортной среды для жизни.

Желаю всем благополучия, счастья, новых успехов, мира и весеннего настроения!

С праздником!»