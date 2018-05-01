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С сегодняшнего дня в силу вступает новый закон о волонтерстве
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С сегодняшнего дня в силу вступает новый закон о волонтерстве 

Авторадио 37 минут назад
Он был принят в январе 2018 года, разработать его Владимир Путин поручил прошлым летом по итогам встречи с представителями благотворительных организаций. Главное — документ уравнивает понятия волонтерства и добровольчества и дает им официальное определение (сюда относится любая «благотворительная деятельность). Организаторами работы волонтеров при этом могут официально выступать физические лица, некоммерческие организации и государственные органы. С добровольными помощниками они смогут заключить договоры, в которых в том числе может оговариваться возмещение расходов на питание, оплату проезда, приобретение средств индивидуальной защиты и других связанных с волонтерской деятельностью трат.
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