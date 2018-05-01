Курганский Роспотребнадзор борится с клещами по телефону, начал 1 мая

Невзирая на праздничные дни, Роспотребнадзора по Курганской области с 1 по 15 мая 2018 года на телефоне — проводит горячую линию по профилактике клещевого энцефалита.

Специалисты Управления готовы дать жителям Зауралья разъяснения по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей, объяснить, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, что делать, если при исследовании клеща установлено, что результат положительный. Специалисты проконсультируют по основным признакам болезни и расскажут где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Как ранее писало ИА «Уральский меридиан», только за апрель 2018 года в Курганской области уже несколько десятков зауральцев стали жертвами этих насекомых. Укусы клещами зарегистрированы в Шадринском , Далматовском, Катайском , Макушинском, Шумихинском, Юргамышском, Целинном районах и в городах Кургане и Шадринске

Телефоны для консультаций в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области (г. Курган): 8-800-100-45-04; 8 (3522) 46-03-17; 46-48-22. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» — 8 (3522) 24-07-95.

Телефоны территориальных отделов Управления:

— ТО в г. Шадринске, Шадринском, Каргапольском, Шатровском районах: г. Шадринск

8 (35253) 6-20-72; с. Шатрово 8 (35257) 9-15-40; р.п. Каргаполье 8 (35256) 2-18-23.

— ТО в Половинском, Притобольном, Звериноголовском районах: с. Половинное 8 (35238) 9-15-19; с. Глядянское 8 (35239) 9-25-97; с. Звериноголовское 8 (35240) 2-14-34.

— ТО в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах: г. Шумиха , Альменевский район — 8 (35 245) 2 00 19; г. Щучье — 8 (35 244) 2 -18— 84; с. Сафакулево — 8 (35 243) 2— 18— 93.

— ТО в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах: р.п. Лебяжье — 8 (35237) 9-26-50.